Шако Полумента во љубовен занос со сопругата – Емоција што ретко се гледа

Синот на пејачот Шако Полумента сподели видео од пејачот и неговата сопруга како танцуваат на хитот на Жељко Самарџиќ, славејќи ја љубовта и сите пречки што ги надминале. Пејачот Шако Полумента е во брак со сопругата Весна дваесет години, со која има три деца – ќерките Ријана и Ријалда, како и синот Адис.

Познато е дека Шако живее со своето семејство во Подгорица, додека неговата сопруга Весна ретко се појавува во јавноста. Сепак, нивниот син Адис сега сподели емотивно видео на кое се гледа како Шако и Весна танцуваат, се гушкаат и разменуваат нежности на песна од Жељко Самарџиќ.

Ова видео го воодушеви и самиот Самарџиќ, кој го сподели на својот Инстаграм профил.

Иако сега изгледаат заљубени и среќни, овој брачен пар помина низ криза пред околу десет години – Шако се разведе од Весна во 2010 година, но подоцна успеаја да ги надминат разликите и да ја обноват својата љубов.

Фото: printscreen/instagram/facebook