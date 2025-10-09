Шако Полумента фатен во лага –  Колега огорчен од него: „Никому не би му го направил тоа“

Пејачот Емир Брунчевиќ во емисијата „Амиџи шоу“ раскажа колку бил разочаран од својот колега Шако Полумента, кого го фатил во лага.

Шако Полумента го откачил својот помлад колега еден ден пред да треба да го снимат видеото за дуетската песна.

Емир организирал екипа која требало да снима сè, тој платил за сè, а потоа Шако му рекол дека наводно е болен и дека нема да се појави.

– Требаше да имаме дует. Се договоривме да снимиме песна што тој ја снимил пред 20 години, песна во која сум навистина заљубен, наречена „Улично дете“. Сè договоривме и сè беше според него, како што сметаше дека е соодветно. Сепак, денот пред снимањето, тој само ми даде до знаење дека е болен, а истиот ден ги испраќаше своите „познати снимки“ до нашите заеднички пријатели: „Ајде, дојдете на плажа, времето е убаво“ – рече пејачот.

Огњен Амиџиќ го праша Емир дали тоа значи дека Шако го лаже дека е болен и дека во тоа време бил на плажа, што пејачот го потврди:

– Беше, не беше болен. Но, нема врска.

Амиџиќ потоа се пошегува во свој стил, сакајќи да ја олесни ситуацијата.

– Можеби бил на сонце, сонцето лекува – рече Огњен низ смеа. Емир истакна дека сега не е во никаква врска со својот колега и дека никогаш не би си дозволил да му го направи на некого она што му го направи Шако.

– Јас никогаш не би му го направил тоа на мој колега. Не е само тоа што доаѓаш, стоиш и камерата те снима, тоа беше организација од 40 луѓе, и дека морав да преместам сè поради него. Но, нема врска. Подобро е што не го снимивме – рече Емир.

Foto: Printscreen/Instagram/emirbruncevic_fp/