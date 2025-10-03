Сестрата на Милица Тодоровиќ сподели убави вести – Целото семејство денес слави

Анѓела Тодоровиќ, сестра на пејачката Милица Тодоровиќ, сподели фотографија од нивниот татко, кој денес го слави својот 66-ти роденден.

Семејството Тодоровиќ денес е заедно во Крушевац, каде што го прославуваат 66-тиот роденден на Милан Тодоровиќ, татко на пејачката Милица Тодоровиќ, која моментално ужива во бременоста со своите најблиски.

Сестрата на пејачката, Анџела, сподели колаж од фотографии на нивниот татко како ги дува свеќичките на тортата за роденден.