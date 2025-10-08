Семејството објави некролог: Познати деталите за погребот на Халид Бешлиќ

Пејачот Халид Бешлиќ почина вчера во Сараево по кратка и тешка болест на 71-годишна возраст.

Роден на 20 ноември 1953 година во Кнежина, Халид беше многу повеќе од музичар, уметник. Тој беше глас на тагата и радоста, поет на народот, човек чија искреност, скромност и топлина ги освојуваа срцата и сцените. Малкумина стануваат легенди за време на својот живот – Халид Бешлиќ беше еден од тие ретки, пишуваат медиумите.

Само пред неколку дена, поради здравствени проблеми, тој го откажа концертот во Градачац што требаше да се одржи на 27 август. Тој беше хоспитализиран на Одделот за нефрологија, но дури и тогаш пораките за поддршка и надеж дека ќе се врати на сцената не стивнуваа – бидејќи Халид никогаш не бил само изведувач.

Семејството објави некролог за пејачот. Семејството, роднините и пријателите од Халид ќе се збогуваат за последен пат во понеделник, на 13 октомври.

Халид Бешлиќ ги остави зад себе својата неутешна сопруга Сејда и синот Дино, кој сподели семејна фотографија на својот Инстаграм профил и се збогува со својот татко.

– Мој драг татко, би сакал да пишувам секакви работи, но немам сила за тоа. Знам само дека многу ќе му недостигаш на овој тим на сликата, а особено на твојата Ламија и твојот Белмин – напиша тој и додаде:

– Те сакаме многу и знаеме дека никогаш нема да те разочараме. Гордо ќе го носам твоето семејно име и товарот што ми го остави. Твојот Дино, напиша синот на пејачот.

фото:You tube printscreen