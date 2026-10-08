Семејна драма: По Анабела, сега и Гаги Ѓогани мора на операција

Познатиот танчар Гаги Ѓогани отворено проговори за својата здравствена состојба и откри дека наскоро го очекува операција на очите, нагласувајќи дека неговата поранешна сопруга Анабела Атијас веќе поминала низ истата интервенција, па затоа и тој одлучил да го направи овој чекор за конечно да го подобри својот вид и целосното здравје.

Зборувајќи за својот приватен живот, тој истакна дека моментално води многу мирен и балансиран начин на живот без фиксно работно време, што му овозможува најголемиот дел од денот да го поминува со семејството и со своите внуки, како и максимално да се посвети на себе преку редовни тренинзи и работа на својот ментален и физички развој.

На емотивен план откри дека повторно е силно заљубен и дека веќе неколку месеци е во среќна врска со нова девојка која веќе ја запознал со своите ќерки Луна и Нина, кои целосно го поддржуваат бидејќи им е најважно тој да биде задоволен и среќен. Гаги се осврна и на своите тетоважи, објаснувајќи дека имињата на неговите ќерки ги истетовирал уште во далечната 2005 година затоа што почувствувал силна потреба за тоа, па затоа таа му е најубавата тетоважа што ќе ја носи засекогаш.

Исто така, тој сподели дека во семејството владеат одлични односи и дека неодамна заедно го прославиле третиот роденден на помалата ќерка на Луна, додавајќи дека со зетот Марко Миљковиќ се согласува совршено, на шега забележувајќи дека тоа е можеби затоа што и двајцата, заедно со малата Лана, се Ваги во хороскоп.

На крајот, тој објасни дека неговите ќерки Луна и Нина веќе свесно бегаат од естрадата и музичките води, при што помладата Нина донела дефинитивна одлука целосно да се повлече од јавноста, а самиот Гаги заклучи дека финансиски е потполно стабилен поради што во овој момент нема никакви планови или потреба да снима нови песни.

фото:instagram printscreen/gagiidjogani