Фризура со зајачки уши- Жешкото издание на Јелена Карлеуша остава без зборови

Пејачката Јелена Карлеуша привлече големо внимание со својот стајлинг на денешното снимање на „Пинкови ѕвезди“.

Поп-ѕвездата се појави во Шимановци во сребрено трико со реси, кои ја истакнуваа нејзината извајана фигура.

Во преден план беа бујните гради на Јелена, тесниот струк и долгите нозе, по кои одамна е препознатлива.

Сепак, нејзината фризура со зајачки уши привлече најголемо внимание. Карлеуша носеше розова перика до рамената, уште еднаш потврдувајќи го својот ексцентричен статус на дива.

Карлеуша е позната како некој што обрнува многу внимание на својот стајлинг, за што се коментира денови подоцна.

Откако стана член на жирито на „Пинк ѕвезди“, Карлеуша им дава домашна задача на многу јавни личности кога станува збор за нивниот визуелен изглед во секоја следна емисија.

