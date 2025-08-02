Секси ритуал на плажа: Вера Мештеровиќ не се откажува од омилената жешка поза во бикини 

Водителката на Канал 5, Вера Мештеровиќ не се откажува да провоцира на Инстаграм со летните жешки вибрации. Таа овој пат сподели серија фотографии во бикини но, со една поза го задржа вниманитето на фановите и покрај прекрасниот поглед кој го има пред себе.

Имено, водителката додека ужива на плажа има секси ритуал, обожава да се фотографира во бикини, испружена на пешкирот во опуштено издание, па така беше и сега.

Таа се намести во омилената жешка поза во бикини и прати поздрав од Хрватска, создавајки спомени од одморот од ова лето.

Нејзиниот задник блеска во центарот на фотографијата, додека водителката невино се смешка додека одмара.

Во описот, таа напиша: „Живеј за моментите што ти го одземаат здивот, собирај моменти, а не предмети, само сончеви добри вибрации.“

Дека тоа и е омилената жешка поза на Вера, јасно се забележува и од нејзините неодамна споделени фотографии од морската дестинација, во еден луксузен спа ресорт во Анталија во Турција, на кои таа покажа дека се заштитила од сонцето со шапка и очила, а повторно во центарот е нејзиниот задник, испружена и со кренати нозе, само што овој пат носи други бикини кои и го делат задикот на две половини.

Атрактивната ТВ водителка, модел и поранешна мисица уште еднаш докажа дека епитетите „шармантна“, „заводлива“ и „женствена“ не се доволни за да ја опишат. Кога се работи за провокација, таа знае да ја задржи границата, како вистинска професионалка – без да претерува.

Foto: printscreen/ Instagram/veramesterovic