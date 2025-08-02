Секојдневна навика за порамен стомак

Рамниот стомак не е нужно знак за здравје, телата доаѓаат во сите облици и големини, но ако тоа е една од вашите цели, важно е да знаете како истото да го постигнете на здрав начин.

Експертите истакнуваат дека постои едноставна навика која лесно се вклопува во секојдневниот живот, а која може да помогне во намалувањето на подуеноста, подобрувањето на дигестијата и долгорочно да придонесе за промена на изгледот на стомакот, пишува „Parade“.

Тренерите нагласуваат дека не постои начин да се отстранат мастите исклучиво од еден дел од телото, вклучувајќи го и стомакот. Меѓутоа, комбинацијата од здрави навики може да влијае на намалувањето на мастите воопшто, а со тоа и на обликот на стомакот. Покрај тоа, одредени активности помагаат во намалувањето на подуеноста и подобрувањето на дигестијата, што визуелно може да влијае на неговиот изглед.

Прошетка по оброк – едноставна, но ефикасна навика

Тренерот Кит Хоџис препорачува прошетка по оброците како една од најдобрите навики. „Одењето го зголемува протокот на крв, што го стимулира дигестивниот систем и ја забрзува дигестијата“, изјави тој за „Parade“.

Покрај подобрувањето на дигестијата, прошетката по оброците може да помогне во стабилизирање на нивото на шеќер во крвта и да го зголеми согорувањето на калориите. Тренерката Алексис Јанучи додаде дека тоа може да го намали складирањето на масти, особено во абдоминалната област. Личниот тренер Стивен Холт се согласи со неа, објаснувајќи дека „пониските нивоа на инсулин значат дека телото складира помалку масти, особено околу стомакот“.

Колку долго треба да се пешачи?

Препорачаното времетраење зависи од нивото на физичка подготвеност и советот на лекарот. Јанучи вели дека само 10 до 20 минути може да бидат корисни, додека до 30 минути е идеално за некои луѓе, особено ако сакаат долгорочно губење на маснотии. Пешачењето по секој оброк дава најдобри резултати, но дури и една прошетка дневно може да биде корисна.

Придобивките од пешачењето не се само физички. Тренерката Џејн Вандервурт истакна дека „пешачењето го намалува стресот и вознемиреноста, го подобрува расположението и когнитивната функција“.

Ако сакате да ги зголемите ефектите од пешачењето, еден начин како да го направите тоа е искачување на рид, советува тренерката Холи Розер. Хоџис додаде дека носењето елек со тегови може да го зголеми предизвикот. Исто така корисно е при секој чекор да ги активирате мускулите на јадрото и да се осигурате дека сте добро хидрирани.

Извор: Kurir

Foto:FreePik