Се венчале по само седум дена од запознавањето, а со децении уживаат во хармоничен брак: Еве кој е сопругот на Леа Киш

Водителката Леа Киш веќе повеќе од три децении ужива во хармоничен брак со Момчило Јокиќ.

Иако не е присутен во јавноста, нејзиниот сопруг е подеднакво успешен во својата професија. По струка е спортски новинар и писател, а предава и на факултет.

Тие се запознале на необичен начин, а нивната љубовна приказна е навистина несекојдневна.

Се запознале во лифтот на зградата на весникот „Политика“, а судбоносното „да“ го изговориле по само седум дена познанство.

Кај сопругот, Леа најпрво ја привлекол физичкиот изглед, бидејќи, како што тогаш признала, тој бил исклучително „згоден и духовит маж со манири“. Сепак, на долг рок ја освоил со својата интелигенција, аналитичност и образование.

Во една прилика, таа го опишала како „духовен интелектуалец посветен на различни интереси“.

Леа е родена во знакот Девица и често се шегува на своја сметка, нагласувајќи дека тоа го смета за доблест.

Семејниот мир го пронашле во куќата на Вождовац, како и на идиличниот имот на планината Авала.

По само три години брак, нивната љубов била крунисана со раѓањето на ќерката Сара Миа.