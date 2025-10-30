„Се упропасти со корекции“: Новата фотографија од Емина Јаховиќ го „запали“ интернетот, сите велат дека не личи на себе 

Пејачката Емина Јаховиќ ја започна својата кариера во 2002 година, кога го издаде својот прв албум „Тачка“. Следеа нови албуми и трансформации на пејачката, кои често беа во фокусот на медиумското внимание.

Низ годините, медиумите не ја поштедија кога станува збор за пластичните операции, па по нејзините изјави за природната убавина и здравиот живот, ја „потсетија“ дека направила операција на носот по објавувањето на нејзиниот прв албум, а нова слика на социјалните мрежи, направена неодамна, повторно започна лавина.

Емина се појави на еден настан во провокативна облека, но сите на социјалната мрежа X коментираа за нејзиното лице.

Некои велат дека нејзиниот поинаков изглед се должи на нејзините шишки, други едноставно напишаа дека „веќе нема 20 години како што беше на почетокот на кариерата“, а трети споменуваат филери и советуваат дека „какви и да корекции направила, треба веднаш да престане“.

