Се сврши Кија Коцкар – Го покажа прстенот на прстот: „Реков да“ (видео)

Поранешната водителка Кристина Кија Коцкар откри во видео што го објави на социјалните мрежи дека е свршена.

Коцкар е во сериозна врска долго време, но внимателно го крие од јавноста идентитетот на својот партнер, со кого разменуваше нежна преписка.

Кија вчера објави видео на кое танцува пред елка, со фокус на нејзиниот прстен. Таа постојано го покажуваше прстенот на камерата додека наздравуваше со чаша вино и танцуваше, пред да потврди дека е запросена.

„Реков да“, напиша Кија.

Не можеше да ја скрие својата среќа што нејзиниот партнер ѝ предложил брак, а коментарите беа преплавени со честитки.

„Кога ми се јави „мистериозниот“, вреснав од среќа“, гласи еден од коментарите.

Кија Коцкар напиша дека за нејзината прослава на Свети Никола, ќе стане нејзина моминска забава, а со тој потег, веќе ги објави свадбените ѕвона.

фото: printscreen/instagram/kijakockar