Се соблече Слаѓа на Ѓани – Се сликаше во плиткото море, а ова го привлече вниманието на сите

Сопругата на пејачот Ѓани, Слаѓана Трајковиќ, веќе некое време се релаксира на море, а нејзината фотографија што ја објави на социјалните мрежи предизвика лавина од коментари.

Имено, Слаѓа позираше во плитките води покрај скалите во црн костим за капење, а многумина напишаа дека изгледа одлично, и ја обсипаа со комплименти затоа што постигнува сè.

– Слаѓо, секоја чест за изгледот. Мислам дека е одлично што постигнуваш сè, го одржуваш семејството заедно, работиш, а сепак ја одржуваш својата фигура – беше само еден од коментарите, и јасно е што им го привлече вниманието на многумина.

Инаку, Ѓани за „Блиц“ изјавил дека имал проблеми во бракот, но дека ја сака Слаѓа до таа мера што не би знаел што би направил ако некој ги раздели сега.

– Никогаш дури и не се караме. Тоа е нашата долгогодишна љубов од срце. Имаше несогласувања во нашиот брак околу глупави работи. Слаѓа и јас никогаш не се караме, секогаш стануваше збор за децата или за некоја глупава работа. Никогаш не бевме јас или таа тие што предизвикувавме проблем. Не разговараме два, три часа.

Таа е глава на семејството. Таа ми е и лева и десна рака. Бог ми ја прати, не би помислил на никоја друга. Не се меша во моите работи. Си гледа своја работа, никогаш не ме прашува колку пари заработувам, ниту каде одам.