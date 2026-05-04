Се соблече познатата Касандра – Во шестата деценија, „грми“ во бикини

Во 1990-тите, речиси и да немаше куќа во која една од најпопуларните латиноамерикански сапуници од тоа време, „Касандра“, не се гледаше секоја вечер.

Приказната за девојка која пораснала во циркус и богат наследник, Игнасио, освои милиони гледачи низ целиот свет, а главната улога ја играше Кораима Торес, која во тоа време стана голема ѕвезда и беше запаметена по својата убавина и харизма.

Денес, Кораима Торес има 52 години и сè уште го привлекува вниманието на јавноста со својот изглед и енергија. Таа редовно споделува моменти од приватниот живот на социјалните мрежи, а неодамна објави фотографија во небесно сино бикини од јахта, на која ја покажа својата затегната фигура.

Ова предизвика бројни позитивни реакции од нејзините следбеници.

Актерката, дури и во шестата деценија од животот, се грижи за својата физичка форма и често објавува видеа од тренинзите, потврдувајќи дека сè уште одржува здрав и активен начин на живот.

Венецуелската убавица продолжи напорно да работи дури и по нејзината најпозната серија, а денес има голем број улоги во популарни проекти, но и покрај славата, таа секогаш успеваше да ја зачува својата приватност.

