Сè „пука“ од луксуз: Катарина Живковиќ го покажа гардероберот во нејзиниот стан

Пејачката Катарина Живковиќ го покажа својот луксузен гардеробер.

Катарина, која вечер се придружи на „Елит 9“, најчесто носи брендирани и скапи парчиња облека кога се појавува во јавноста, а сега реши да покаже дел од својот гардеробер во домот во кој живее со својот партнер Небојша Стојковиќ Стојкета.



Каќа позираше пред огледало во бела чипкана облека, а зад неа имаше луксузен и раскошен гардеробер, сместен во спалната соба.



Облеката, обувките и чантите беа уредно наредени на полиците, и се чини дека пејачката не штедеше на ниту едно парче.

Дури откако беше откриено кој е нејзиниот сопруг, кого го криеше од очите на јавноста со години, пејачката почна да открива како изгледа просторот во кој живее.

Foto: print screen/Instagram/katarina_zivkovic_official