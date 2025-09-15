Се појави снимка од Цеца само со пешкир на себе: Во вака слободно издание ретко кој ја гледа

Музичката ѕвезда Цеца Ражнатовиќ години наназад и покрај огромната популарност, успеа да ја зачува својата интимност, а сега со едно видео буквално ги остави сите без зборови.

Имено, таа објави видео на мрежите од својот дом, поточно од бањата, и ја покажа својата рутина за нега.

Со оглед на тоа што никогаш не направила ваков вид видео, особено не од дома, објавата доби доста прегледи.

Цеца се сликаше во бањата и ја покажа својата утринска рутина, покриена само со пешкир. Покажа како се грижи за себе и како ја одржува својата кожа.

Но, повеќе внимание сигурно привлече нејзиниот изглед без шминка…

Цеца Ражнатовиќ покажа и како се грижи за кожата, не само на лицето, туку и на деколтето.

„О, оваа жена е божица“, „Каква мачка “, „Цеца е мајка“, „Жената е премногу убава, што е ова? Таа е нереална“, „Мои години. Изгледа 10 години помлада од мене“, беа коментарите што следеа…

фото:Instagram printscreen/cecaraznatovic and luxandbust