Се осигура доживотно: Вики Миљковиќ изгради империја во Турција

Вики Миљковиќ долго време се сметаше за една од најголемите музички ѕвезди, но малкумина можеа да претпостават дека таа ќе се претвори во вистинска бизнис жена за време на пандемијата. Кога настапите престанаа, Вики и нејзиниот сопруг Драган Ташковиќ Ташке направија смел потег и се осмелија да се осмелат да влезат во светот на недвижностите.

За само неколку години, тие освоија пазари надвор од Србија, а нивниот бизнис денес цвета. Во Турција имаат производство на мебел, тим архитекти и бројни вработени, и не застануваат тука. Се подготвува проширување на производството, отворање луксузен изложбен салон, додека веќе влегоа на престижниот пазар на Обединетите Арапски Емирати.

Вики беше домаќин на локалните медиуми во Истанбул и се пофали со својата раскошна компанија.

– Ова е областа каде што оди главната логистика, каде што оди трговијата. Мозокот на операцијата е тука, сè започнува од тука. Ги сместивме архитектите во друг дел од Истанбул, тоа е Нишанташи, недалеку од тука, точно во центарот, а Белград е, да речеме, логистика за тој дел од Балканот.

Во компанијата има многу вработени.

– Во дизајнерската канцеларија каде што се архитектите има осуммина. Тука сме четворица во логистичкиот оддел. И самото производство, бидејќи моментално имаме две помали продукции, има по десет. Ташке и јас поминуваме малку повеќе време тука во последниот месец, бидејќи започнуваме ново производство кое ќе се занимава само со хотелски и ресторански мебел, а првично ќе има околу педесет работници, некои занаетчии, некои дизајнери, архитекти, економисти, сметководители. Тоа е за почеток, но со тенденција многу наскоро да ги прошириме уште повеќе. Сега ќе ги споиме тие две во едно, па затоа сме многу.

– Тука отвораме поголемо производство. Ќе го отвориме и нашиот изложбен салон тука. Ќе го отвориме турскиот пазар, Дубаи и Абу Даби. Имаме многу барања и веќе работиме на еден проект, хотел во Абу Даби. Значи, го отвораме и тоа поле. Веќе вршиме продажба во Дубаи, но таму сме брокери. Ние сме единствените Емер брокери во овој дел од Балканот. Особено сум гордa на тоа, вели таа.

Вики и Ташке се исклучително успешни во Турција, а со вработените и деловните соработници комуницираат на англиски јазик.

– Зборуваме англиски, но имаме човек кој го управува нашиот бизнис тука, кој е директор на „Резидент Хилс“ во Истанбул. Ова е нашиот Сефи и тој ни е како семејство, ми е како брат. Се познаваме многу години, тој го зборува нашиот јазик, неговата сопруга Амра, која ја посвоив во меѓувреме, е Босанка од Хаџиќ. Тие се тука за сè што ми треба, Амра приватно, а Сејфи и приватно и деловно.

