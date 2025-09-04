Се одржа првата јавна аудиција на „Пинковите ѕвезди“: Десингерица не само што ја јавна Карлеуша, туку и ја гризна (ВИДЕО)

Се одржа првата јавна аудиција за претстојното музичко натпреварување „Пинкови ѕвезди“. По месеци и недели исчекување, кој ќе седне на „жешките“ жири столчиња стигна и потврда од продукцијата дека тоа се Јелена Карлеуша, Зорица Брунцлик, Вики Миљковиќ, Драган Стојковиќ Босанац и Драгомир Деспиќ Десингерица.

И веќе на првата аудиција, избувнаа и првите кавги и жестоки провокации меѓу Јелена Карлеуша и Драгомир Деспиќ Десингерица. Иако Карлеуша е една од ретките негови колешки и колеги кои го поддржаа кога беше нападнат за неговото контроверзно однесување на настапите, поради што дури му беше забрането да оди на концерти, сега кога се двајцата на „црвените столчиња“ паднаа првите искри.

Имено, во еден момент двајцата почнаа да се расправаат околу еден од кандидатите, а Јелена беше изненадена од неговата енергија и однесување.

Н0, вербалната расправа како да не беше доволна, па во еден момент, (т)раперот речиси ја зајаваа Карлеуша, а потоа и ја касна за раката.

„Луѓе, спасете ме, ве молам“ – извика Јелена, додека Десингерица се обидуваше да ја префрли ногата преку нејзиното рамо.

View this post on Instagram A post shared by Jelena Karleuša FP (@blogofdiva)

Фотои видео: Инстаграм/blogofdiva