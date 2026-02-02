Сe одржа доделувањето на Греми наградите 2026: Ова се сите добитници

Доделувањето на 68-те награди Греми се одржаа во Лос Анџелес, а Кендрик Ламар беше најголемиот победник на вечерта втора година по ред.
Раперот освои пет награди, вклучувајќи ја и онаа за плоча на годината за „Luther“, дует со SZA, како и за најдобар рап албум за „GNX“.
Сепак, тој беше престигнат за најголемата награда на вечерта – албум на годината – од порториканската ѕвезда Бед Бани (Bad Bunny).
Во продолжение список со сите победници:
Песна на годината
ПОБЕДНИК: Billie Eilish – „Wildflower“
Lady Gaga – „Abracadabra“
Doechii – „Anxiety“
Rosé & Bruno Mars – „APT.“
Bad Bunny – „DtMF“
Hunter/x – „Golden“
Kendrick Lamar ft. SZA – „Luther“
Sabrina Carpenter – „Manchild“
Аудио запис на годината (Record of the Year)
ПОБЕДНИК: Kendrick Lamar ft. SZA – „Luther“
Bad Bunny – „DtMF“
Sabrina Carpenter – „Manchild“
Doechii – „Anxiety“
Billie Eilish – „Wildflower“
Lady Gaga – „Abracadabra“
Chappell Roan – „The Subway“
Rosé & Bruno Mars – „APT.“
Албум на годината
ПОБЕДНИК: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Justin Bieber – Swag
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Clipse – Let God Sort Em Out
Lady Gaga – Mayhem
Kendrick Lamar – GNX
Leon Thomas – Mutt
Tyler, the Creator – Chromakopia
Најдобар нов артист
ПОБЕДНИК: Olivia Dean
Katseye
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
ПОП И ДЕНС
Најдобар поп вокален албум
ПОБЕДНИК: Lady Gaga – Mayhem
Justin Bieber – Swag
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Miley Cyrus – Something Beautiful
Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy Pt 2
Најдобра поп соло изведба
ПОБЕДНИК: Lola Young – „Messy“
Justin Bieber – „Daisies“
Sabrina Carpenter – „Manchild“
Lady Gaga – „Disease“
Chappell Roan – „The Subway“
Најдобра поп изведба на дуо/група
ПОБЕДНИК: Cynthia Erivo & Ariana Grande – „Defying Gravity“
Huntr/x – „Golden“
Katseye – „Gabriela“
Rosé & Bruno Mars – „APT.“
SZA With Kendrick Lamar – „30 For 30“
Најдобра денс/електронска снимка
ПОБЕДНИК: Tame Impala – „End Of Summer“
Disclosure & Anderson .Paak – „No Cap“
Fred again.., Skepta, & PlaqueBoyMax – „Victory Lap“
Kaytranada – „Space Invader“
Skrillex – „Voltage“
Најдобар денс/електронски албум
ПОБЕДНИК: FKA Twigs – Eusexua
Fred again.. – Ten Days
PinkPantheress – Fancy That
Rüfüs Du Sol – Inhale / Exhale
Skrillex – F** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3*
Најдобра денс/поп снимка (Best dance/pop recording)
ПОБЕДНИК: Lady Gaga – „Abracadabra“
Selena Gomez & Benny Blanco – „Bluest Flame“
Zara Larsson – „Midnight Sun“
Tate McRae – „Just Keep Watching“
PinkPantheress – „Illegal“
Најдобар традиционален поп вокален албум
ПОБЕДНИК: Laufey – A Matter Of Time
Laila Biali – Wintersongs
Jennifer Hudson – The Gift Of Love
Elton John & Brandi Carlile – Who Believes In Angels?
Lady Gaga – Harlequin
Barbra Streisand – The Secret Of Life: Partners, Volume 2
ЛАТИНО
Најдобар латино поп албум
ПОБЕДНИК: Natalia Lafourcade – Cancionera
Rauw Alejandro – Cosa Nuestra
Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)
Karol G – Tropicoqueta
Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué?
Најдобар албум на „música urbana“
ПОБЕДНИК: Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
J Balvin – Mixteip
Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado
Nicki Nicole – Naiki
Trueno – Eub Deluxe
Yandel – Sinfónico (En Vivo)
РОК И МЕТАЛ
Најдобра рок изведба
ПОБЕДНИК: Yungblud ft. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II – „Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning“
Amyl and The Sniffers – „U Should Not Be Doing That“
Linkin Park – „The Emptiness Machine“
Turnstile – „Never Enough“
Hayley Williams – „Mirtazapine“
Најдобра рок песна
ПОБЕДНИК: Nine Inch Nails – „As Alive As You Need Me To Be“
Sleep Token – „Caramel“
Hayley Williams – „Glum“
Turnstile – „Never Enough“
Yungblud – „Zombie“
Најдобар рок албум
ПОБЕДНИК: Turnstile – Never Enough
Deftones – Private Music
Haim – I Quit
Linkin Park – From Zero
Yungblud – Idols
Најдобар албум на алтернативна музика
ПОБЕДНИК: The Cure – Songs Of A Lost World
Bon Iver – Sable, Fable
Tyler, The Creator – Don’t Tap the Glass
Wet Leg – Moisturizer
Hayley Williams – Ego Death At A Bachelorette Party
Најдобра изведба на алтернативна музика
ПОБЕДНИК: The Cure – „Alone“
Bon Iver – „Everything Is Peaceful Love“
Turnstile – „Seein’ Stars“
Wet Leg – „Mangetout“
Hayley Williams – „Parachute“
Најдобра метал изведба
ПОБЕДНИК: Turnstile – „Birds“
Dream Theater – „Night Terror“
Ghost – „Lachryma“
Sleep Token – „Emergence“
Spiritbox – „Soft Spine“
РАП
Најдобра рап изведба
ПОБЕДНИК: Clipse, Pusha T & Malice ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams – „Chains & Whips“
Cardi B – „Outside“
Doechii – „Anxiety“
Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay – „TV Off“
Tyler, The Creator ft. Teezo Touchdown – „Darling, I“
Најдобра мелодична рап изведба
ПОБЕДНИК: Kendrick Lamar with SZA – „Luther“
Fridayy ft. Meek Mill – „Proud Of Me“
JID ft. Ty Dolla $ign & 6Lack – „Wholeheartedly“
Terrace Martin & Kenyon Dixon ft. Rapsody – „WeMaj“
Partynextdoor & Drake – „Somebody Loves Me“
Најдобра рап песна
ПОБЕДНИК: Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay – „TV Off“
Doechii – „Anxiety“
Clipse, Pusha T & Malice ft. John Legend & Voices of Fire – „The Birds Don’t Sing“
Tyler, The Creator ft. GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne – „Sticky“
GloRilla – „TGIF“
Најдобар рап албум
ПОБЕДНИК: Kendrick Lamar – GNX
Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out
GloRilla – Glorious
JID – God Does Like Ugly
Tyler, The Creator – Chromakopia
КАНТРИ
Најдобра кантри соло изведба
ПОБЕДНИК: Chris Stapleton – „Bad As I Used To Be“
Tyler Childers – „Nose On The Grindstone“
Shaboozey – „Good News“
Zach Top – „I Never Lie“
Lainey Wilson – „Somewhere Over Laredo“
Најдобра кантри изведба на дуо/група
ПОБЕДНИК: George Strait & Chris Stapleton – „Honky Tonk Hall Of Fame“
Shaboozey & Jelly Roll – „Amen“
Miranda Lambert & Chris Stapleton – „A Song To Sing“
Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson – „Trailblazer“
Margo Price & Tyler Childers – „Love Me Like You Used To Do“
Најдобра кантри песна
ПОБЕДНИК: Tyler Childers – „Bitin’ List“
Shaboozey – „Good News“
Zach Top – „I Never Lie“
Lainey Wilson – „Somewhere Over Laredo“
Chris Stapleton – „A Song To Sing“
Најдобар современ кантри албум
ПОБЕДНИК: Miranda Lambert – Postcards From Texas
Jelly Roll – Beautifully Broken
Kelsea Ballerini – Patterns
Tyler Childers – Snipe Hunter
Eric Church – Evangeline vs The Machine
R&B И АФРОБИТС
Најдобра R&B изведба
ПОБЕДНИК: Kehlani – „Folded“
Justin Bieber – „Yukon“
Chris Brown ft. Bryson Tiller – „It Depends“
Leon Thomas – „Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk)“
Summer Walker – „Heart Of A Woman“
Најдобра R&B песна
ПОБЕДНИК: Kehlani – „Folded“
Summer Walker – „Heart Of A Woman“
Chris Brown ft. Bryson Tiller – „It Depends“
Durand Bernarr – „Overqualified“
Leon Thomas – „Yes It Is“
Најдобар R&B албум
ПОБЕДНИК: Leon Thomas – Mutt
Giveon – Beloved
Coco Jones – Why Not More?
Ledisi – The Crown
Teyana Taylor – Escape Room
Најдобра изведба на африканска музика
ПОБЕДНИК: Tyla – „Push 2 Start“
Burna Boy – „Love“
Davido ft. Omah Lay – „With You“
Eddy Kenzo & Mehran Matin – „Hope & Love“
Ayra Starr ft. Wizkid – „Gimme Dat“
ПРОДУКЦИЈА И ПИШУВАЊЕ ПЕСНИ
Продуцент на годината, некласична музика
ПОБЕДНИК: Cirkut (Lady Gaga, Rosé, Jade)
Dan Auerbach
Dijon
Blake Mills
Sounwave
ТЕКСТОПИСЕЦ НА ГОДИНАТА, НЕКЛАСИЧНА МУЗИКА
ПОБЕДНИК: Amy Allen (Rosé, Jennie, Sabrina Carpenter)
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Tobias Jesso Jr.
Laura Veltz
ФИЛМ И ТВ
Најдобар албум за комедија
ПОБЕДНИК: Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze
Bill Burr – Drop Dead Years
Sarah Silverman – PostMortem
Ali Wong – Single Lady
Jamie Foxx – What Had Happened Was
Најдобар компилациски саундтрак за визуелни медиуми
ПОБЕДНИК: Sinners – Разни артисти
A Complete Unknown – Timothée Chalamet
F1 The Album – Разни артисти
K-Pop Demon Hunters – Разни артисти
Wicked – Разни артисти
Најдобра оригинална музика за визуелни медиуми
ПОБЕДНИК: Ludwig Göransson – Sinners
John Powell – How To Train Your Dragon
Theodore Shapiro – Severance: Season 2
John Powell & Stephen Schwartz – Wicked
Kris Bowers – The Wild Robot
Најдобра оригинална музика за видео игри и интерактивни медиуми
ПОБЕДНИК: Austin Wintory – Sword of the Sea
Pinar Toprak – Avatar: Frontiers of Pandora – Secrets of the Spires
Wilbert Roget II – Helldivers 2
Gordy Haab – Indiana Jones and the Great Circle
Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget II – Star Wars Outlaws: Wild Card & A Pirate’s Fortune
Најдобра песна напишана за визуелни медиуми
ПОБЕДНИК: Huntr/x – „Golden“ (од K-Pop Demon Hunters)
Nine Inch Nails – „As Alive As You Need Me To Be“ (од Tron: Ares)
Miles Caton – „I Lied To You“ (од Sinners)
Elton John & Brandi Carlile – „Never Too Late“ (од Elton John: Never Too Late)
Jayme Lawson – „Pale Pale Moon“ (од Sinners)
Rod Wave – „Sinners“ (од Sinners)
Најдобра нарација на аудио книга
ПОБЕДНИК: Dalai Lama – Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama
Kathy Garver – Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story
Trevor Noah – Into The Uncut Grass
Ketanji Brown Jackson – Lovely One: A Memoir
Fab Morvan – You Know It’s True: The Real Story Of Milli Vanilli
Најдобар музички спот
ПОБЕДНИК: Doechii – „Anxiety“
Sade – „Young Lion“
Sabrina Carpenter – „Manchild“
Clipse – „So Be It“
OK Go – „Love“
Најдобар музички филм
ПОБЕДНИК: Music by John Williams
Devo
Raye – Live at the Albert Hall
Diane Warren – Relentless
Pharrell Williams – Piece By Piece
ЏЕЗ И КЛАСИКА
Најдобар џез вокален албум
ПОБЕДНИК: Samara Joy – Portrait
Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap – Elemental
Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell – We Insist 2025!
Michael Mayo – Fly
Nicole Zuraitis и др. – Live at Vic’s Las Vegas
Најдобар џез инструментален албум
ПОБЕДНИК: Sullivan Fortner ft. Peter Washington & Marcus Gilmore – Southern Nights
Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Trilogy 3 (Live)
Branford Marsalis Quartet – Belonging
John Patitucci ft. Chris Potter & Brian Blade – Spirit Fall
Yellowjackets – Fasten Up
Најдобра џез изведба
ПОБЕДНИК: Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – „Windows (Live)“
Lakecia Benjamin ft. Immanuel Wilkins & Mark Whitfield – „Noble Rise“
Samara Joy – „Peace Of Mind/Dreams Come True“
Најдобар музички албум за театар
ПОБЕДНИК: Buena Vista Social Club
Death Becomes Her
Gypsy
Just In Time
Maybe Happy Ending
Најдобра оркестарска изведба
ПОБЕДНИК: Messiaen: Turangalîla-Symphonie – Andris Nelsons, диригент (Boston Symphony Orchestra)
Ravel: Boléro – Gustavo Dudamel, диригент (Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela)
Stravinsky: Symphony In Three Movements – Esa-Pekka Salonen, диригент (San Francisco Symphony)
Фото: Јутјуб принтскрин