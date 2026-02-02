Сe одржа доделувањето на Греми наградите 2026: Ова се сите добитници

Доделувањето на 68-те награди Греми се одржаа во Лос Анџелес, а Кендрик Ламар беше најголемиот победник на вечерта втора година по ред.

Раперот освои пет награди, вклучувајќи ја и онаа за плоча на годината за „Luther“, дует со SZA, како и за најдобар рап албум за „GNX“.

Сепак, тој беше престигнат за најголемата награда на вечерта – албум на годината – од порториканската ѕвезда Бед Бани (Bad Bunny).

Во продолжение список со сите победници:

Песна на годината

ПОБЕДНИК: Billie Eilish – „Wildflower“

Lady Gaga – „Abracadabra“

Doechii – „Anxiety“

Rosé & Bruno Mars – „APT.“

Bad Bunny – „DtMF“

Hunter/x – „Golden“

Kendrick Lamar ft. SZA – „Luther“

Sabrina Carpenter – „Manchild“

Аудио запис на годината (Record of the Year)

ПОБЕДНИК: Kendrick Lamar ft. SZA – „Luther“

Bad Bunny – „DtMF“

Sabrina Carpenter – „Manchild“

Doechii – „Anxiety“

Billie Eilish – „Wildflower“

Lady Gaga – „Abracadabra“

Chappell Roan – „The Subway“

Rosé & Bruno Mars – „APT.“

Албум на годината

ПОБЕДНИК: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Justin Bieber – Swag

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Clipse – Let God Sort Em Out

Lady Gaga – Mayhem

Kendrick Lamar – GNX

Leon Thomas – Mutt

Tyler, the Creator – Chromakopia

Најдобар нов артист

ПОБЕДНИК: Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

ПОП И ДЕНС

Најдобар поп вокален албум

ПОБЕДНИК: Lady Gaga – Mayhem

Justin Bieber – Swag

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Miley Cyrus – Something Beautiful

Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy Pt 2

Најдобра поп соло изведба

ПОБЕДНИК: Lola Young – „Messy“

Justin Bieber – „Daisies“

Sabrina Carpenter – „Manchild“

Lady Gaga – „Disease“

Chappell Roan – „The Subway“

Најдобра поп изведба на дуо/група

ПОБЕДНИК: Cynthia Erivo & Ariana Grande – „Defying Gravity“

Huntr/x – „Golden“

Katseye – „Gabriela“

Rosé & Bruno Mars – „APT.“

SZA With Kendrick Lamar – „30 For 30“

Најдобра денс/електронска снимка

ПОБЕДНИК: Tame Impala – „End Of Summer“

Disclosure & Anderson .Paak – „No Cap“

Fred again.., Skepta, & PlaqueBoyMax – „Victory Lap“

Kaytranada – „Space Invader“

Skrillex – „Voltage“

Најдобар денс/електронски албум

ПОБЕДНИК: FKA Twigs – Eusexua

Fred again.. – Ten Days

PinkPantheress – Fancy That

Rüfüs Du Sol – Inhale / Exhale

Skrillex – F** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3*

Најдобра денс/поп снимка (Best dance/pop recording)

ПОБЕДНИК: Lady Gaga – „Abracadabra“

Selena Gomez & Benny Blanco – „Bluest Flame“

Zara Larsson – „Midnight Sun“

Tate McRae – „Just Keep Watching“

PinkPantheress – „Illegal“

Најдобар традиционален поп вокален албум

ПОБЕДНИК: Laufey – A Matter Of Time

Laila Biali – Wintersongs

Jennifer Hudson – The Gift Of Love

Elton John & Brandi Carlile – Who Believes In Angels?

Lady Gaga – Harlequin

Barbra Streisand – The Secret Of Life: Partners, Volume 2

ЛАТИНО

Најдобар латино поп албум

ПОБЕДНИК: Natalia Lafourcade – Cancionera

Rauw Alejandro – Cosa Nuestra

Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)

Karol G – Tropicoqueta

Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué?

Најдобар албум на „música urbana“

ПОБЕДНИК: Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

J Balvin – Mixteip

Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado

Nicki Nicole – Naiki

Trueno – Eub Deluxe

Yandel – Sinfónico (En Vivo)

РОК И МЕТАЛ

Најдобра рок изведба

ПОБЕДНИК: Yungblud ft. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II – „Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning“

Amyl and The Sniffers – „U Should Not Be Doing That“

Linkin Park – „The Emptiness Machine“

Turnstile – „Never Enough“

Hayley Williams – „Mirtazapine“

Најдобра рок песна

ПОБЕДНИК: Nine Inch Nails – „As Alive As You Need Me To Be“

Sleep Token – „Caramel“

Hayley Williams – „Glum“

Turnstile – „Never Enough“

Yungblud – „Zombie“

Најдобар рок албум

ПОБЕДНИК: Turnstile – Never Enough

Deftones – Private Music

Haim – I Quit

Linkin Park – From Zero

Yungblud – Idols

Најдобар албум на алтернативна музика

ПОБЕДНИК: The Cure – Songs Of A Lost World

Bon Iver – Sable, Fable

Tyler, The Creator – Don’t Tap the Glass

Wet Leg – Moisturizer

Hayley Williams – Ego Death At A Bachelorette Party

Најдобра изведба на алтернативна музика

ПОБЕДНИК: The Cure – „Alone“

Bon Iver – „Everything Is Peaceful Love“

Turnstile – „Seein’ Stars“

Wet Leg – „Mangetout“

Hayley Williams – „Parachute“

Најдобра метал изведба

ПОБЕДНИК: Turnstile – „Birds“

Dream Theater – „Night Terror“

Ghost – „Lachryma“

Sleep Token – „Emergence“

Spiritbox – „Soft Spine“

РАП

Најдобра рап изведба

ПОБЕДНИК: Clipse, Pusha T & Malice ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams – „Chains & Whips“

Cardi B – „Outside“

Doechii – „Anxiety“

Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay – „TV Off“

Tyler, The Creator ft. Teezo Touchdown – „Darling, I“

Најдобра мелодична рап изведба

ПОБЕДНИК: Kendrick Lamar with SZA – „Luther“

Fridayy ft. Meek Mill – „Proud Of Me“

JID ft. Ty Dolla $ign & 6Lack – „Wholeheartedly“

Terrace Martin & Kenyon Dixon ft. Rapsody – „WeMaj“

Partynextdoor & Drake – „Somebody Loves Me“

Најдобра рап песна

ПОБЕДНИК: Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay – „TV Off“

Doechii – „Anxiety“

Clipse, Pusha T & Malice ft. John Legend & Voices of Fire – „The Birds Don’t Sing“

Tyler, The Creator ft. GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne – „Sticky“

GloRilla – „TGIF“

Најдобар рап албум

ПОБЕДНИК: Kendrick Lamar – GNX

Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out

GloRilla – Glorious

JID – God Does Like Ugly

Tyler, The Creator – Chromakopia

КАНТРИ

Најдобра кантри соло изведба

ПОБЕДНИК: Chris Stapleton – „Bad As I Used To Be“

Tyler Childers – „Nose On The Grindstone“

Shaboozey – „Good News“

Zach Top – „I Never Lie“

Lainey Wilson – „Somewhere Over Laredo“

Најдобра кантри изведба на дуо/група

ПОБЕДНИК: George Strait & Chris Stapleton – „Honky Tonk Hall Of Fame“

Shaboozey & Jelly Roll – „Amen“

Miranda Lambert & Chris Stapleton – „A Song To Sing“

Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson – „Trailblazer“

Margo Price & Tyler Childers – „Love Me Like You Used To Do“

Најдобра кантри песна

ПОБЕДНИК: Tyler Childers – „Bitin’ List“

Shaboozey – „Good News“

Zach Top – „I Never Lie“

Lainey Wilson – „Somewhere Over Laredo“

Chris Stapleton – „A Song To Sing“

Најдобар современ кантри албум

ПОБЕДНИК: Miranda Lambert – Postcards From Texas

Jelly Roll – Beautifully Broken

Kelsea Ballerini – Patterns

Tyler Childers – Snipe Hunter

Eric Church – Evangeline vs The Machine

R&B И АФРОБИТС

Најдобра R&B изведба

ПОБЕДНИК: Kehlani – „Folded“

Justin Bieber – „Yukon“

Chris Brown ft. Bryson Tiller – „It Depends“

Leon Thomas – „Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk)“

Summer Walker – „Heart Of A Woman“

Најдобра R&B песна

ПОБЕДНИК: Kehlani – „Folded“

Summer Walker – „Heart Of A Woman“

Chris Brown ft. Bryson Tiller – „It Depends“

Durand Bernarr – „Overqualified“

Leon Thomas – „Yes It Is“

Најдобар R&B албум

ПОБЕДНИК: Leon Thomas – Mutt

Giveon – Beloved

Coco Jones – Why Not More?

Ledisi – The Crown

Teyana Taylor – Escape Room

Најдобра изведба на африканска музика

ПОБЕДНИК: Tyla – „Push 2 Start“

Burna Boy – „Love“

Davido ft. Omah Lay – „With You“

Eddy Kenzo & Mehran Matin – „Hope & Love“

Ayra Starr ft. Wizkid – „Gimme Dat“

ПРОДУКЦИЈА И ПИШУВАЊЕ ПЕСНИ

Продуцент на годината, некласична музика

ПОБЕДНИК: Cirkut (Lady Gaga, Rosé, Jade)

Dan Auerbach

Dijon

Blake Mills

Sounwave

ТЕКСТОПИСЕЦ НА ГОДИНАТА, НЕКЛАСИЧНА МУЗИКА

ПОБЕДНИК: Amy Allen (Rosé, Jennie, Sabrina Carpenter)

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

ФИЛМ И ТВ

Најдобар албум за комедија

ПОБЕДНИК: Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze

Bill Burr – Drop Dead Years

Sarah Silverman – PostMortem

Ali Wong – Single Lady

Jamie Foxx – What Had Happened Was

Најдобар компилациски саундтрак за визуелни медиуми

ПОБЕДНИК: Sinners – Разни артисти

A Complete Unknown – Timothée Chalamet

F1 The Album – Разни артисти

K-Pop Demon Hunters – Разни артисти

Wicked – Разни артисти

Најдобра оригинална музика за визуелни медиуми

ПОБЕДНИК: Ludwig Göransson – Sinners

John Powell – How To Train Your Dragon

Theodore Shapiro – Severance: Season 2

John Powell & Stephen Schwartz – Wicked

Kris Bowers – The Wild Robot

Најдобра оригинална музика за видео игри и интерактивни медиуми

ПОБЕДНИК: Austin Wintory – Sword of the Sea

Pinar Toprak – Avatar: Frontiers of Pandora – Secrets of the Spires

Wilbert Roget II – Helldivers 2

Gordy Haab – Indiana Jones and the Great Circle

Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget II – Star Wars Outlaws: Wild Card & A Pirate’s Fortune

Најдобра песна напишана за визуелни медиуми

ПОБЕДНИК: Huntr/x – „Golden“ (од K-Pop Demon Hunters)

Nine Inch Nails – „As Alive As You Need Me To Be“ (од Tron: Ares)

Miles Caton – „I Lied To You“ (од Sinners)

Elton John & Brandi Carlile – „Never Too Late“ (од Elton John: Never Too Late)

Jayme Lawson – „Pale Pale Moon“ (од Sinners)

Rod Wave – „Sinners“ (од Sinners)

Најдобра нарација на аудио книга

ПОБЕДНИК: Dalai Lama – Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama

Kathy Garver – Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story

Trevor Noah – Into The Uncut Grass

Ketanji Brown Jackson – Lovely One: A Memoir

Fab Morvan – You Know It’s True: The Real Story Of Milli Vanilli

Најдобар музички спот

ПОБЕДНИК: Doechii – „Anxiety“

Sade – „Young Lion“

Sabrina Carpenter – „Manchild“

Clipse – „So Be It“

OK Go – „Love“

Најдобар музички филм

ПОБЕДНИК: Music by John Williams

Devo

Raye – Live at the Albert Hall

Diane Warren – Relentless

Pharrell Williams – Piece By Piece

ЏЕЗ И КЛАСИКА

Најдобар џез вокален албум

ПОБЕДНИК: Samara Joy – Portrait

Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap – Elemental

Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell – We Insist 2025!

Michael Mayo – Fly

Nicole Zuraitis и др. – Live at Vic’s Las Vegas

Најдобар џез инструментален албум

ПОБЕДНИК: Sullivan Fortner ft. Peter Washington & Marcus Gilmore – Southern Nights

Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Trilogy 3 (Live)

Branford Marsalis Quartet – Belonging

John Patitucci ft. Chris Potter & Brian Blade – Spirit Fall

Yellowjackets – Fasten Up

Најдобра џез изведба

ПОБЕДНИК: Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – „Windows (Live)“

Lakecia Benjamin ft. Immanuel Wilkins & Mark Whitfield – „Noble Rise“

Samara Joy – „Peace Of Mind/Dreams Come True“

Најдобар музички албум за театар

ПОБЕДНИК: Buena Vista Social Club

Death Becomes Her

Gypsy

Just In Time

Maybe Happy Ending

Најдобра оркестарска изведба

ПОБЕДНИК: Messiaen: Turangalîla-Symphonie – Andris Nelsons, диригент (Boston Symphony Orchestra)

Ravel: Boléro – Gustavo Dudamel, диригент (Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela)

Stravinsky: Symphony In Three Movements – Esa-Pekka Salonen, диригент (San Francisco Symphony)

Фото: Јутјуб принтскрин