Се будите неколку минути пред алармот? Не е случајност

Ако секој работен ден се будите приближно во исто време, организмот со текот на времето почнува да го очекува будењето.

Ги отворате очите, погледнувате на часовникот и гледате 6:28. Алармот е наместен за 6:30. Следното утро се случува речиси истото. По неколку вакви будења, сосема е разбирливо да се запрашате како е можно телото да знае колку е часот, и тоа без да погледнете во телефонот или часовникот.

Одговорот нема никаква врска со некакво необично претчувство. Нашиот организам има внатрешен биолошки часовник кој го следи ритамот на денот и ноќта, а кога подолго време живееме според сличен распоред, може да научи кога вообичаено спиеме, јадеме, се движиме и се будиме. Затоа честото будење непосредно пред алармот може да биде знак дека вашиот циркадијален ритам многу добро се приспособил на секојдневната рутина.

Лекарот Амир Кан објаснува дека истото му се случува и нему. Неговиот аларм во работните денови ѕвони во пет часот наутро за да може да трча пред работа, но многу често се буди неколку минути порано.

Во мозокот навистина имаме еден вид часовник

Длабоко во мозокот се наоѓа супрахијазматското јадро, мала структура која има клучна улога во регулирањето на циркадијалниот ритам. Тоа му помага на организмот да усогласи бројни процеси со смената на денот и ноќта.

Благодарение на овој систем, нашето тело не преминува од длабок сон во целосно будна состојба дури во моментот кога ќе заѕвони телефонот.

Подготовките започнуваат порано.

Ако секој работен ден се будите приближно во исто време, организмот со текот на времето почнува да го очекува будењето. Пред утрото се менуваат процесите поврзани со спиењето и будноста, нивото на мелатонин се намалува, телесната температура почнува да расте, а се менува и лачењето на хормоните поврзани со циркадијалниот ритам.

Затоа будењето во 6:27, кога алармот ѕвони во 6:30, не е толку мистериозно како што изгледа на прв поглед.

Вашето тело не погледнало во часовникот. Тоа го научило образецот.

Кортизолот почнува да расте уште пред да ги отвориме очите

Кортизолот често се нарекува „хормон на стресот“, но неговата улога во организмот е многу поширока. Тој има изразен дневен ритам и неговите вредности природно се менуваат во текот на денот.

Поновите истражувања покажале нешто особено интересно. Кај повеќето луѓе нивото на кортизол почнува да расте уште пред будењето и го достигнува својот врв приближно во периодот околу будењето и по него. Во студија со 201 здраво лице, истражувачите не пронашле докази дека самото отворање на очите нагло го активира лачењето на кортизол. Зголемувањето веќе било во тек.

Тоа малку го менува популарното објаснување според кое телото прво се буди, а потоа го „ослободува“ кортизолот за да нè расони.

Попрецизно е да се каже дека циркадијалниот систем однапред го подготвува организмот за утрото.

Телото може да се подготви и за времето што го очекуваме

Приказната станува уште поинтересна кога имаме многу строг распоред.

Кан наведува дека постојат докази оти очекувањето на одредено време за будење може да има улога во начинот на кој телото се подготвува. Ако секое утро станувате во пет часот или пред спиење знаете дека следниот ден мора да станете многу рано, внатрешниот часовник може да ги приспособи процесите што му претходат на будењето.

Истражувањата исто така покажуваат дека времето на будење влијае врз образецот на кортизолот. Претходни студии во кои биле следени луѓе со различни распореди на спиење откриле разлики во утринскиот одговор на кортизолот во зависност од тоа кога се буделе испитаниците.

Со други зборови, организмот не е обичен прекинувач што алармот го префрла од положба „спиење“ во положба „буден“.

Тој се подготвува за преминот.

Пред утрото и сонот е полесен

Постои уште една причина поради која е полесно да се разбудите непосредно пред алармот отколку, на пример, два часа порано.

Во текот на ноќта поминуваме низ повеќе циклуси на спиење, а пред утрото нивниот состав се менува. Ако во тој момент се совпаднат полесна фаза на сон, внатрешниот ритам и очекуваното време за станување, потребно е релативно малку за спонтано да се разбудиме.

Поради тоа, луѓето кои имаат многу утврден распоред понекогаш ги отвораат очите речиси во исто време дури и за време на викендите, кога алармот им е исклучен.

Телото не знае дека е сабота само затоа што вие сте одлучиле да спиете до десет часот.

Но, не сме толку прецизни колку што мислиме

Ако трипати оваа недела сте се разбудиле точно две минути пред алармот, веројатно ќе го запомните тоа.

Многу е помала веројатноста навечер да размислувате за понеделникот кога сте спиеле сè додека телефонот не заѕвонил.

Кан предупредува токму на овој ефект. Ги забележуваме необичните совпаѓања и ги паметиме, додека утрата во кои не се случило ништо интересно брзо ги забораваме.

Затоа не е реално да очекуваме внатрешниот часовник да функционира како швајцарски часовник.

Ако често се будите околу 6:30 часот, организмот може прилично добро да процени кога се приближува тој дел од утрото. Тоа не значи дека поседува механизам кој може секое утро да ве разбуди точно во 6:28.

Светлината е еден од најважните сигнали

На внатрешниот часовник не влијае само времето за кое е наместен алармот.

Светлината е еден од клучните сигнали со чија помош организмот го усогласува циркадијалниот ритам со надворешниот свет. Важни се и времето на оброците, физичката активност, секојдневните навики и распоредот на спиење.

Затоа биолошкиот часовник може да се наруши кога неколку дена по ред легнуваме и стануваме во сосема различно време, патуваме низ различни временски зони или работиме во ноќни смени.

Од друга страна, релативно стабилното време на легнување и будење му помага на организмот да одржува попредвидлив ритам.

Дали будењето пред алармот е добар знак?

Ако се будите неколку минути пред алармот, се чувствувате одморено и во текот на денот немате изразена поспаност, самото будење пред алармот најчесто не е причина за загриженост. Тоа едноставно може да значи дека вашиот организам добро го познава распоредот што го повторувате секојдневно.

Сосема поинаква е ситуацијата ако редовно се будите многу порано отколку што сакате, не можете повторно да заспиете, спиете премалку или во текот на денот се чувствувате исцрпено. Тогаш раното будење повеќе не е интересен доказ за прецизноста на внатрешниот часовник, туку проблем со спиењето што вреди да се следи.

Затоа, следниот пат кога ќе ги отворите очите и на телефонот ќе видите 6:58, а алармот е наместен за седум часот, нема потреба да се прашувате како повторно сте „погодиле“.

Не сте ја предвиделе иднината.

Вашиот мозок едноставно многу добро запомнил кога вообичаено започнува вашиот ден.

извор:точка.ком.мк

фото:Freepik