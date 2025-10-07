Саша Матиќ проговори по прозивката на Јелена Карлеуша: „Да не правиме реални шоуа“

Пејачот Саша Матиќ откри зошто не ја поканил колешката Јелена Карлеуша на забавата по повод полнолетството на неговата ќерка Тара. Карлеуша и Матиќ имаат снимен дует „Не смеам да се заљубам во тебе“, а Јелена јавно го критикуваше на социјалните мрежи затоа што не е меѓу гостите.
– Вистина? Не сум ја поканил? Немам поим. Знаете што, ја оставив ќерка ми сама да ги организира повеќето работи. Ајде да не правиме реално шоу од ова, ве молам – рече Саша Матиќ, додека еден новинар потоа истакна дека Јелена јавно му замерила за ова на социјалните мрежи:
– Па, што сега?! Никој на никого тоа не му го замери!
Да потсетиме, Карлеуша го задеваше својат колега на X, објавувајќи гиф од филмот Maleficent:
Ja, kad dodjem nepozvana na žurezu kod Saše Matića na koju je pozvao celu estradu pa čak i slučajne prolaznike ali mene NE jer su mu pevačice dale dobronameran savet da to ne radi. Želim njegovoj ćerki srećan rodjendan😇🙏🏻 pic.twitter.com/g38461cpdu
— Jelena Karleuša (@karlinbich) September 12, 2025
„Јас, кога непоканета ќе се појавам на забавата на Саша Матиќ, на која тој ја покани целата забавна индустрија, па дури и случајни минувачи, но не и мене затоа што пејачите му дадоа „добронамерен совет“ да не го прави тоа. Ѝ посакувам среќен роденден на неговата ќерка.“
foto: printscreen/instgaram/X