Сања Вучиќ открива дека во оние женски денови, подебелиот креј секогаш го извлекува партнерот: „Знам да пламнам“

Пејачката Сања Вучиќ призна дека не е секогаш своја кога е во прашање расположението, но истакнува дека секогаш се обидува да биде позитивна, насмеана и расположена во јавност.

– Секој ден имам „жолти минути“, но се обидувам да бидам расположена пред камерите, што друго можам да донесам… – раскажува таа за „Blic.rs“.

Ја прашаа Сања како изгледаат моментите кога има „жолта минута“:

– Најчесто се повлекувам во себе, не сум експлозивна, се обидувам да не бидам, ако некој ме нервира, можеби можам малку да се разгорам, но најчесто се повлекувам и чекам да загрми и тоа е тоа.

Како и секоја жена, таа има промени во расположението за време на ПМС фазата, и како што вели, тогаш нејзиниот партнер обично се лути.

– Партнерот обично го добива најлошото, но мора да биде разбирачки и тоа е тоа… Најчесто се сведува на тоа дека јадел нешто што јас сакав, па затоа сум бесна, искрена е Сања.

фото:Instagram printscreen/sanjalilwolf