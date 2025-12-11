Сања Маринковиќ во свилен фустан, без градник: Водителката ги почести следбениците со жешко издание

Водителката Сања Маринковиќ се смета за една од најжешките водителки на српската јавна сцена.

Иако е во шеесеттите години, многумина веруваат дека нејзиното тело изгледа навистина добро и дека може да стои рамо до рамо со девојки кои се двојно постари од неа.

Сања е активна на социјалните мрежи и сега сподели видео кое почна да добива коментари на социјалните мрежи. Таа предизвика доста возбуда со една од своите објави, поточно видео од снимањето на нова емисија.

Сања Маринковиќ носеше свилен фустан, без градник под него, а бидејќи беше кратка, нозете ѝ беа во преден план. Снимката најмногу им се допадна на посилниот пол, а сè беше снимено додека на Сања и нанесуваа шминка и ги правеше последните подготовки за снимањето.

Маринковиќ еднаш призна дека го започнува утрото со свеж пијалок, кој, меѓу другото, е заслужен за нејзината витка фигура.

– За мене, ова е најдобриот почеток на денот. Ако не сте знаеле, еспресото кафе го забрзува процесот на согорување на мастите за време на аеробните вежби. Пробајте го – напиша таа на Инстаграм.

Како што додаде, по вежбите користи ергономски масажер со ролер, кој има добар ефект врз нејзиното тело.

– Против целулит, вишок течности и воспаленија – изјави водителката.

Сања нагласува дека нејзината исхрана е клучна за нејзината витка фигура, која ја корегирала низ годините, а по патот се обидува да им покаже на другите како и на кој начин да се хранат.

Foto: Printscreen/Instagram/Sanja Marinković