Сања Маринковиќ искрено за мажите – Не може да ја поднесе оваа особина кај посилниот пол

Водителката Сања Маринковиќ откри какви мажи ја привлекуваат и призна дека финансиите не се клучни за неа, но дека сепак ги избегнува стипсите.

Иако е во шеесеттите години, авторката на емисијата „Магазин Ин“ би ѝ завидувале на изгледот многу помлади жени.



Сања еднаш била мажена, но не ја изгубила вербата во љубовта и би сакала повторно да стапне на лудиот камен. Водителката откри какви мажи ја привлекуваат.

– Ми се допаѓаат мажи на мои години, или малку постари, а мојот поранешен сопруг е една година постар од мене. За мажите е подобро да бидат со помлада жена, бидејќи покрај нив изгледаат помлади. Но, од друга страна, тие помлади жени стареат побрзо покрај нив. Сепак, сè е околу енергијата. Жените грешат што немаат свои стандарди и што се подготвени да се омаловажуваат заради другите. Бидете свои и ќе се појави вистинскиот – рече Сања Маринковиќ во подкастот “Voštkast”.

Според неа, важно е жените да имаат маж кој ќе им го разубави животот, можеби дури и ќе им помогне финансиски, но тоа не може да биде одлучувачко.

– Немам идеален и вистински, чекам да се појави таа една личност. Изгледот е неважен на оваа возраст. Ми кажаа дека изборот на маж е тежок, во смисла дека кога има кариера и успех и возраст, па дури и да има дете, не знаат што да прават со неа, но јас не се согласувам. Мислам дека треба да бидеме на исто ниво, интелектуално, когнитивно, финансиски, а понекогаш не е лошо мажот да биде малку финансиски пред жената и да ме сака малку повеќе, тогаш ќе уживам малку повеќе – вели Сања.

