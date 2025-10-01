Сања Кужет во топ форма се појави во „Никогаш не е доцна“, а откри и дека ќе ја има и во „Ѕвездите на Гранд“

Водителката Сања Кужет денес се појави на снимањето на емисијата „Никогаш не е доцна“.

Имено, по породувањето, Сања е на породилно отсуство и ужива поминувајќи време со својот син Вук, кој пред три месеци наполни една година.

Убавата водителка ги воодушеви сите на снимањето со својот стајлинг, додека многумина коментираа дека никогаш немала подобра линија на која напорно работи.

View this post on Instagram A post shared by Sanja Kuzet (@sanja_kuzet)

Сања му откри и на Гранд кога ќе се врати на работа, односно кога повторно ќе се појави на најгледаното натпреварување на Балканот, „Ѕвезде Гранда“.

-Ќе се појавувам од време на време. Тоа е сè што сакам да откријам сега – изјави Сања за Гранд.

фото:Instagram printscreen/sanja_kuze