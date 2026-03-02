Сања Кужет повторно на малите екрани: Водителката пристигна во студиото „Ѕвездите на Гранд“

Водителката Сања Кужет беше видена во студиото на Гранд во Кошутњак, каде што со години се снима популарното музичко натпреварување „Ѕвездите на Гранд“.

Сепак, нејзиното доаѓање не означи враќање кон професионалните обврски, туку гостување во емисијата „Гранд Специјал“, која ја водеа Весна Милановиќ и Синиша Медиќ.

Присуството на познатата водителка предизвика вистинско воодушевување кај вработените, бидејќи Сања е сè уште на породилно отсуство, додека Весна Милановиќ не криеше колку многу ѝ недостига.

– Навистина се радувам на нејзиното пристигнување бидејќи не е долго отсутна – изјави Весна за Гранд.

Посебно внимание на присутните привлече и беспрекорно негуваниот изглед на Сања, кој успешно го одржува и покрај многуте обврски на мајчинството.

Како што можеше да се чуе, тајната на нејзиниот добар изглед лежи во нејзината посветеност на здрави животни навики, правилна исхрана и редовна физичка активност.

