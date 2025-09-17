„Робот да е, ќе се раштима за еден месец“ – Рада Манојловиќ е скептична дека некој може да ја замени

Рада Манојловиќ е сигурна дека само човек од крв и месо може да пренесе емоции преку песна, но таа би ја користела вештачката интелигенција само за да и ја исчисти куќата и да го нахрани бебето.

Рада Манојловиќ во разговор за Блиц.рс откри што мисли за вештачката интелигенција, која презеде многу работни места. Иако би сакала да има некој да ја замени, таа е скептична во тоа.

– Каква среќа би било тоа … Се шегувам, голема работа е пејачите да можат да бидат заменети со вештачка интелигенција, но ако таа може да направи нешто друго во иднина, за да ми ја олесни работата, немам ништо против тоа. Сè уште се потпирам на природната интелигенција, што значи дека останувам старомодна, вели Рада, на која ѝ посочивме дека многу пејачи во странство направиле музички спотови за своите песни со помош на оваа програма за да заштедат време.

– Не сум љубителка на снимање музички спотови, да бидам искрена, па затоа не ми пречи некој друг да го прави тоа за мене, или без мене. Но, мислам дека сепак морам некаде да се појавам и да доминирам, бидејќи луѓето сакаат да ги видат очите и душата во нив, па затоа веруваат во она што го пееме, вели пејачката, која обожава да комуницира со публиката и да учествува во секој сегмент од својата кариера.

Во врска со употребата на вештачка интелигенција за целите на создавање песна, од текст до композиција и вокал, таа од искуство вели дека тоа е долго патување и дека не станува збор само за создавање сингл, туку за постигнување хит.

– Песна може да се создаде за десет минути, кога некој е инспириран, но хит е тешко да се направи и тешко да се најде! Затоа секогаш ни требаат што е можно повеќе талентирани композитори и текстописци.

Луѓето многу прашуваат за советите на Chat GPT денес. На шала Рада, ја прашале дали го консултирала за љубовни совети.

– Љубовен совет не барам дури ниту од луѓе, а камоли од роботи, само се прашувам себеси. Немам ништо посебно да го прашам бидејќи и онака знам сè. Би го прашала само за историјата и Бога, но да не лажам. Ајде да видиме кога навистина сè започнало и што всушност се случило во минатото, дали историјата ја пишуваат победниците, бидејќи сум сигурна дека има многу работи што не ги знаеме и погрешно учиме. Исто така, што се случува во вселената, на Марс или нешто што ме интересира надвор од мојата работа и светот во кој функционирам, вели Рада, која слушнала дека луѓето бараат разни совети и дека има комуникација со вештачка интелигенција и служи како психотерапевт.

– Не сум размислувала за тоа, но бидејќи сè стана поскапо, вклучително и цената на психотерапијата, не би било лошо за луѓето на кои им е потребна стручна помош. Ако може да помогне, и тоа бесплатно, немам ништо против тоа. Сепак, ако тој ја замени на сцена или под шатор додека таа игра на маса, таа вели дека нема еднаква.

– Каква голема среќа, но се сомневам! Ќе се раштима за еден месец, се шегувам, но сцената бара енергија, харизма и љубов, а се сомневам дека робот би можел да ѝ го обезбеди тоа на публиката.

Сепак, би му нашла намена.

– Да се ​​буди навечер за да го нахрани бебето кога ќе го имам. Да ја оставиме шегата настрана, би бил добар во чистење на куќата, средување, фрлање ѓубре, готвење ручек, давање интервјуа за мене, па дури и одење на концерти кога сум болна. Има работа за секој што сака да работи.

Foto: print Screen/Instagram