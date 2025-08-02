Рецепт за посни полнети пиперки

Ако сте во потрага по вкусен и здрав оброк кој не содржи месо, овие посни полнети пиперки се вистинскиот избор. Идеални се како главно јадење за ручек или вечера, богати со зеленчук и ароми кои го будат апетитот. Подгответе ги за себе, за семејството или за посна трпеза – вкусот сигурно ќе ве изненади!

Состојки (за 4 лица):

-8–9 широки пиперки за полнење

-500 грама излупен и крупно изрендан компир

-2 моркови, крупно изрендани

-3 чешниња лук, ситно изрендани

-1 главица кромид, ситно сечкан

-1/3 врзопче магдонос, ситно сечкан

-2 рамни лажици сув зачин

-1 поголем домат, излупен и изрендан

-1 рамна лажица лута/блага, толчена пипер

-морска сол, по вкус

-свежо мелен црн бибер, по вкус

-маслиново масло

Подготовка:

Измијте ги пиперките, отстранете ги дршките и семките. Оставете ги на страна. Во тава на масло пропржете ги компирот, морковот, кромидот, лукот, магдоносот и изренданиот домат. Додадете ги сувиот зачин, толчената пиперка, солта и биберот. Добро промешајте за да се соедини смесата и тргнете од оган. Со подготвената смеса наполнете ги пиперките. Наредете ги во огноотпорен сад или тава, полевајќи ги одозгора со малку маслиново масло и 150 мл вода. Покријте ги со фолија и печете ги во загреана рерна на 200°C околу 40–50 минути. Последните 10 минути отстранете ја фолијата за да се запече горниот дел.

извор:kurir.mk