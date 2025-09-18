Рецепт за паста со тиквички

Состојки:

300 грама шпагети

2 тиквички

1 кромид

1 чешне лук

100 мл бело вино

300 мл павлака за готвење

магдонос, босилек, сол, бибер, маслиново масло

Подготовка:

Пржете го кромидот во маслиново масло, по неколку минути пржење додадете ги ренданите тиквички, ситно сецканиот лук и магдоносот. Кога дел од водата од тиквичките ќе испари, додадете го виното, солта, биберот, додадете босилек и малку сув зачин по желба..гответе неколку минути и додадете ја павлаката за готвење. Оставете да зоврие неколку минути, исклучете го огнот и додадете ги сварените шпагети во сосот, наросете со пармезан и уживајте.

извор:курир.мк

фото:Freepik