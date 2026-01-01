Редакцијата на „Вистина“ Ви посакува Среќна Нова 2026 година

Зад нас е уште една година полна со заеднички моменти…

Изминаа 365 дена од 2025-та, поминати заедно – ние од редакцијата на Вистина.мк и вие, нашата лојална читателска публика на нашиот портал. Се надеваме дека сме ве насмеале, изненадиле, фасцинирале, понекогаш и шокирале, но секогаш релаксирале и опуштиле. Нам, не ни се приоритет политиката, црните вести, катастрофите или немилите случки – ние сме тука за поубавата страна на животот. Сепак, новинарската етика и одговорноста кон вас понекогаш нè обврзуваат да го споменеме и она што не е розово и блескаво.

Како и секогаш, се трудевме да бидеме уникатни, оригинални и издржано четиво за вас – „лектира“ за конкуренцијата што копира.

Затоа и само една има Вистина… Вистина.ком.мк… Се’ друго е… знаете веќе што!

Да сте живи, здрави, радосни и исполнети!Нека 2026-та ви донесе бериќет, среќа и убави изненадувања, многу поубава од оваа која заеднички ја испраќаме! Останете ни верни, зашто Вистина.ком.мк никогаш нема да ве изневери!

Редакцијата на „Вистина.ком.мк“ Ви посакува Среќна Нова 2026 година!