Раката на Кеба во завој: Прво го каснало куче, а потоа ја удрил главата

Пејачот Драган Којиќ Кеба го снајде лоша среќа – откако куче го каснало за прст, тој со сета сила ја удрил главата во багажникот на автомобил. Драган Којиќ Кеба бил пронајден од новинарите на аеродромот „Никола Тесла“ во Белград по враќањето од патување.

Кеба беше видливо расположен, а она што им го привлече вниманието на сите беше завојот на неговата рака.

– Ме касна куче, си играв со него – кратко рече Кеба за Блиц, чиј прст беше преврзан.

Откако го напуштил аеродромот, тој се стрчал кон сопругата која дошла да го пречека на аеродромот, и додека товарел работи во автомобилот, случајно со сета сила ја удрил главата во багажникот.

фото: Print screen/Instagram