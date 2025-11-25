Радост во семејството Амиџиќ, Мина ја сподели убавата вест: „Таа ми ја зеде целата убавина“

Еден од најпознатите водители на Пинк телевизија, Огњен Амиџиќ, и неговата сопруга, водителката Мина Наумовиќ, го очекуваат своето второ дете.

Како што откри убавата Мина, нивното семејство ќе биде збогатено со девојче, на што Огњен особено се радува.

Водителката моментално е бремена во 8 месеци и наскоро ќе го роди своето второ дете. Таа сподели приватни детали за својата бременост со своите бројни следбеници на социјалната мрежа Инстаграм.

Следбениците се жалеа и ја прашуваа зошто не објавува почесто.

– Зошто не објавувам повеќе? Затоа што така се чувствувам подобро, кога сум помалку изложена на јавноста. Моментално сум бремена 8 месеци, изгледам како секоја друга бремена жена, но ќе објавам слика за да ја видите – изјави Мина, а кога ја прашаа за нејзината тежина, таа рече:

– Не се мерам, се трудам да јадам здрава и избалансирана храна првенствено за бебето, но си давам одмор кога ми е потребно. На пример, штотуку јадев диетален кроасан со Нутела. Сите треба да уживаме во овој период. Зголемувањето на телесната тежина за време на бременоста е исто така многу под влијание на задржувањето на течности во телото, поголемиот дел од тежината се намалува веднаш по породувањето. Мојот стомак е доста голем и треба да биде така бидејќи сум во 8-ми месец. Тоа е убава работа и не е нешто што треба да се крие – нагласи Мина Амиџиќ.

Таа на шега рече дека е бремена откако го запознала Огњен.

– Не ме сфаќајте погрешно, бремена сум со години. Бремена сум откако го познавам Огњен – рече водителката низ смеа.

Кога ја прашале кој пол е бебето, Мина открила:

– Ќе имаме девојче кое навистина го посакувавме, особено таткото Огњен. Се чувствувам како да сум бремена по прв пат. Мојата втора бременост беше многу потешка. Кое е чувството кое доминира, на пример, во првата бременост бев убава сама за себе, а сега едното око го имам на челото, другото на коленото. Велат дека девојките ја земаат убавината на мајка си, во мојот случај навистина е така – рекла Мина Наумовиќ.

