Радосни вести во домот на Живојивовиќ: Александра не можеше да чека, па се огласи среде ноќ

Александра Пријовиќ ги воодушеви своите следбеници кога објави на социјалните мрежи среде ноќ, споделувајќи важни и емотивни информации за своето семејство.

Имено, Александра објави фотографија од нејзината ќерка Арија како безгрижно спие во кревет, нагласувајќи дека денес е многу посебен ден за неа и нејзините најблиски.

Нејзината наследничка штотуку наполни половина година.

– 6 месеци – напиша Пријовиќ со емотикон во форма на розово срце, не криејќи ја својата гордост и среќа.

На 3 септември, Александра Пријовиќ роди ќерка на која таа и Филип ѝ дадоа моќно име.

Арја или Арија е вообичаено име во персиските земји и Индија. Неговото значење е „благородно“, „чесно“ или „чисто“.

фото:Instagram printscreen/aleksandraprijovic