Раде Шербеџија со бендот „Западни колодвор“ на 23 јануари во Македонската филхармонија

Еден од најхаризматичните уметници на овие простори, Раде Шербеџија, заедно со својот бенд „Западни колодвор“, доаѓа во Скопје, на 23 јануари на концерт во Македонската филхармонија. Концерт кој носи вечер на силни емоции, поезија, музика и сеќавања.

Раде Шербеџија со децении гради единствен уметнички свет во кој театарот, филмот, поезијата и музиката природно се преплетуваат. Неговите концерти не се само музички

настапи – тие се интимни средби со публиката, приказни за љубовта, загубата, слободата, носталгијата и човечката судбина, раскажани со глас што носи искуство и вистина.

Раде Шербеџија доаѓа во Скопје со концерт кој го надминува класичниот музички настап и се претвора во вечер на поезија, емоции и вистина.

Со бендот Западни колодвор, Шербеџија изведува песни и стихови кои зборуваат тивко, но погодуваат длабоко – за љубовта, минливоста, сеќавањето и слободата. Неговиот

препознатлив глас и ненаметлива сценска присутност создаваат интимна атмосфера во која публиката станува дел од приказната.

Специјални гости на концертот ќе бидат групата „Skopje Via“, со кои Раде Шербеџија неодамна ја сними песната „Кога умира љубовта“. Токму оваа песна премиерно ќе биде

изведена во живо на овој концерт во Филхармонија, правејќи ја вечерта уште посебна и единствена.

Концертот во Скопје ќе биде можност публиката да доживее вечер во која се бришат границите меѓу сцената и гледалиштето, меѓу музиката и животот. Раде Шербеџија и

Западни колодвор носат атмосфера на топлина, блискост и искрена емоција, каква што ретко се среќава на современите концерти.