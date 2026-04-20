Рада откри нови детали за Милан Станковиќ: „Тој не е во Белград“

Пејачката Рада Манојловиќ зборуваше за враќањето на Милан Станковиќ на естрадата, а во таа прилика откри и каде е тој.

Рада истакна дека била изненадена кога слушнала гласини дека Станковиќ се враќа, но признала и дека тој често крие работи од неа, па не може со сигурност да каже дека тоа е исклучено.

– И јас сум изненадена од информациите што ги слушнавте и што ги прочитав. Тоа не е вистина, тој не снима нов албум. Бев изненадена и го прашав Милан: Милане, зарем јас да не знам која сум ти како твој најблизок роднина? Само ако сака да го скрие од мене… Често го прави тоа, намерно крие нешто од мене… Милан е на планетата Земја и мислам дека е во Србија, но не и во Белград. Можеби и јас би го направила тоа да бев на негово место… Не мрдна ни прст, а е актуелен… – рече пејачката.

Таа се осврна на своите финансии, како и на станот што го купи.

– Можеби сум премногу едноставна… Многу од она што луѓето го мислат за мене е вистина. Нo не е вистина дека бев со некои моќни луѓе за да стигнам до позицијата каде што сум сега. Се зборуваше за многу пејачки. На младата себе и дадов задача да купи стан за младата јас. Сега бројам парички.

Кога ја прашаа дали е вистина дека е во емотивна врска, таа одговори:

– Дечкото не се појави и нема да се појави. Човече, што е тоа? Не, дезинформацијата е дека се појавив во пабот со него синоќа. Човекот го живее својот живот, тоа не е врска, тоа е пријателство и поддршка… Би сакала, кога сите ќе се сопнат од тој луд камен, да не се сопнам и јас – му рече таа за српските медиуми.

