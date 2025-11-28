Рада Манојловиќ по 20 години откри што навистина се случувало, а за истото реагирал и Саша Поповиќ: „Едвај полнолетни не треба да се соблекуваме и да се сликаме“

Рада Манојловиќ во текот на целата своја кариера, а особено по смртта на креативниот директор на „Гранд“, Саша Поповиќ, има само пофални зборови за естрадниот маг.

Додека многумина по неговата смрт се обидуваа да ја оспорат неговата работа и истакнуваа како тој „принудил многумина да се соблечат“ и барал договори, во кои, како што е наведено, тој земал голем дел од заработката, пејачката сега ја раскажа приказната за тоа како Поповиќ дошол да ја заштити неа и нејзините колешки.

– Не’ раскажав како Поповиќ нè заштити од премногу голи слики, сакав да кажам порно*рафија – почна Рада.

-Се договориле со Сале и ни подготвија костими за капење. Требаше да бидеме Баба Мразици, имавме капи и бевме целосно голи. Девојки од 19, 20 години, ние навистина бевме деца – Манојловиќ ја продолжува својата приказна.

– Замислете, се појавувате на сцената во културно издание, а насловната страница да бидете голи! Кога Поповиќ го слушна тоа, веднаш се јави во таа медиумска куќа: „Овие фотографии! Ова не може да се направи! Требаше да им донесете фустани што одговараат на нивните години!“, се присети Рада.

– Жал ми е кога зборуваат за тоа како тој „присилил некого да се соблече“. Потоа нè заштити и покажа дека не мораме сè да правиме ние – заклучи пејачката за „Гранд“.

фото:Instagram printscreen/radamanojlovic/zvezde granda