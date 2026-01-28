Прва фотографија од ќерката на Мина и Огњен Амиџиќ: Водителот ја прегрнува и се топи од среќа

Водителот на ТВ Пинк, Огњен Амиџиќ, и неговата сопруга Мина станаа родители на девојче минатата сабота, 24 јануари, а мајката и ќерката денес ја напуштија породилната болница.

Поради здравствени проблеми, Амиџиќ не можеше лично да ги земе и изнесе од болницата, и со нетрпение го очекуваше нивното пристигнување во нивниот семеен дом.

Гордо, веднаш ја зеде ќерката во раце и ја стави на градите, додека на лицето стави заштитна маска.

– Ма, чао! – напиша Амиџиќ со емотикон во форма на срце.

Да ве потсетиме дека Огњен и убавата Мина пред две години го добија синот Перун, а тој од претходниот брак има син Матија.

Foto: printscreen/instgaram/callmenaumi