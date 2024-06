Приведен Џастин Тимберлејк: Пејачот со црвени очи, одбил алкотест и не смее да вози една година (фото)

Објавени се првите фотографии по приведувањето на Џастин Тимберлејк и деталите за неговото апсење во пијана состојба.

Тимберлејк може да се види со крвави очи на фотографиите направени неколку моменти откако бил уапсен во Саг Харбор поради возење во пијана состојба.

First photos of Justin Timberlake (@jtimberlake) leaving the Sag Harbor Police Department following his arrest for DWI. pic.twitter.com/BngYULakr1

— #FreeBritney Live (@FreeBritneyLive) June 18, 2024