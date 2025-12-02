Пријателка на Верица Шерифовиќ откри која е сурогат мајката на синот на Марија Шерифовиќ

На денешен ден, во декември 2023 година, пејачката Марија Шерифовиќ доби син, Марио, со помош на сурогат мајка.

Таа го крсти својот наследник Марио, и поради него се повлече од јавниот свет, за целосно да му се посвети и да го поведе по вистинскиот пат.

Шерифовиќ не зборуваше јавно за жената која ја износи бременоста, ниту за таткото, но нејзината колешка Нада Обриќ откри дека била една од ретките кои од самиот почеток знаеле дека Марија ќе има дете, но вешто го криеле од јавноста.

– Јас сум една од ретките кои ја знаеле таа информација и биле среќни поради тоа, а цело време бев со Верица и Марија. Значи, јас сум за сите опции некој да има дете, јас сум мајка и знам што значи тоа. Кога денес ја гледам среќата на Марија и малиот Марио, пресреќна сум – рече Нада Обриќ, а потоа призна каква мајка е Марија.

– Марија е најдобра, таа е генијалец. Она што го прави со него, како му свири и пее, е и смешно и трогателно, па дури и му носи солзи на очите. Нема ни да коментирам за Верица, таа живее сосема поинаков живот. Тие се целосно посветени на детето, тоа е нереално… И животот на Марија и нејзиниот се подредени на детето – вели пејачката.

Обриќ потоа откри дали Марија планира да има уште едно дете.

– Не, никој не зборува за тоа. Ние не зборуваме за тоа. Тешко е да се мешаш во тие работи. Целата љубов на овој свет сега му е дадена на Марио. Ги поддржувам сите начини некој да има дете, јас сум целосно за тоа – рече пејачката, а потоа прозборе за сурогат мајката која го донесе малиот Марио на свет.

– Какви услови ѝ даде на таа жена, на таа сурогат мајка, тоа е нереално. Таа жена доби млеко од пиле. Во исто време, таа не е ниту сиромашна жена ниту неписмена, напротив, таа е високо образована. Таа го има своето дете, го има својот сопруг. Не знам како одлучила да биде сурогат мајка, мислам дека тоа беше првпат таа жена да биде сурогат мајка – изјави Нада Обриќ за Информер.рс

