Препознајте го лажниот мед: Еве по што се разликува од вистинскиот мед

Лажниот мед може да се препознае дури и во продавницата.

Постојат неколку начини да проверите дали медот што сте го купиле е природен или лажен. Најлесниот начин да го направите тоа е следниов:

Превртете ја теглата наопаку. Ова ќе создаде мал воздушен меур кој треба полека да се искачи до врвот на теглата. Ако не се помести, медот не е вистински.

Земете малку мед со дрвена лажица и подигнете го нагоре и свртете го. Гледајте како капе медот. Кога медот е вистински, тој капе како конец.

Земете кибрит и потопете го во медот. Извадете го и запалете го. Ако не светне, медот е лажен. Вистинскиот мед гори, па кибритот треба да светне.

Ставете малку мед на хартиена крпа со лажичка и оставете го да отстои некое време. Кога медот ќе биде вистински, ќе остане на крпата и нема да ја прободе хартијата.

Кога ќе намачкате вистински мед на парче леб, лебот ќе се стврдне. Лажниот мед само ќе го направи лебот влажен.

Ставете една лажичка мед во чаша вода. Природниот мед треба да се згрутчи и да падне на дното од чашата, додека вештачкиот мед треба да се стопи.

извор:попара.мк

фото: Freepik