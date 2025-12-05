Предности на зелената, жолтата и кафеавата банана

Бојата на бананата може многу да каже за нејзината хранлива вредност. Како што зрее од зелена, преку жолта, па сè до кафеава, нивото на скроб, шеќер, антиоксиданти и влакна се менува.

Иако ниедна фаза не може да се издвои како најздрава, тие можат да помогнат да ја изберете вистинската банана во согласност со вашата цел.

Четири фази на зрелост на бананата

Зрелоста на бананата може да се подели на неколку фази, но четири се најважни за исхраната:

Зелена – незрела

Зелена со жолти траги – малку зрела

Целосно жолта – зрела

Жолта со кафеави дамки – презреана

Како што бананите минуваат низ овие фази, нивниот скроб постепено се разградува на шеќери, нивото на антиоксиданти се зголемува, а количината на влакна се намалува.

Зелените банани се цврсти, не многу слатки и богати со резистентен скроб – вид на јаглехидрати кои не се варат и делуваат како диететски влакна. Тие се сметаат за незрели банани.

Бидејќи резистентниот скроб не се вари во тенкото црево, тој има помал гликемиски ефект, предизвикува подолго чувство на ситост и ги храни корисните цревни бактерии.

Имајќи го тоа предвид, зелените банани се особено добри за здравјето на дигестивниот систем и регулирањето на шеќерот во крвта.

Тие имаат помалку шеќер во споредба со позрелите банани, што е уште една причина зошто можат да придонесат за постабилно ниво на шеќер во крвта.

Зелено-жолтата банана има најмногу калиум

Благо зрелите банани се во преодна нутритивна фаза. Дел од резистентниот скроб од зелените банани почнува да се разградува, па затоа се послатки и полесни за варење, но сепак имаат повеќе влакна од целосно зрелите банани.

Минералите како што се калиумот и железото можат да бидат на врвот токму во оваа фаза, иако ова може да варира во зависност од сортата на бананата.

Благо зрелите банани обезбедуваат добра рамнотежа, т.е. умерено ниво на влакна и резистентен скроб, помалку шеќер од целосно зрелото овошје и благ вкус што не го оптоварува шеќерот во крвта.

Тие се одличен избор за малку природна сладост, а сепак го поддржуваат здравјето на цревата со пребиотски влакна.

Жолта банана – најдобар извор на брза енергија

Во целосно жолтата, т.е. зрела фаза, бананите се значително послатки бидејќи поголемиот дел од скробот е претворен во едноставни шеќери како што се гликоза, фруктоза и сахароза.

Овие шеќери брзо се апсорбираат, па затоа зрелите банани се практичен и брз извор на енергија.

Нивото на влакна во зрелите банани се намалува, но сепак се присутни во умерени количини, што ги прави полесни за варење од зелените банани.

Процесот на зреење, исто така, го зголемува нивото на антиоксиданти, вклучувајќи флавоноиди, феноли и каротеноиди, кои можат да помогнат во намалувањето на оксидативниот стрес и да го поддржат имунитетот и здравјето на клетките.

Оваа банана обезбедува брза енергија, мека текстура и повеќе антиоксидантни придобивки, што ја прави избор за повеќето луѓе.

Жолта банана со кафеави дамки – врвот на антиоксидантите

Кога се појавуваат кафеави дамки, бананата е презреана и достигнала најслатка фаза. Поголемиот дел од резистентниот скроб тогаш исчезнува, нивото на влакна е најниско, а содржината на шеќер е на врвот.

И покрај ова, нивото на антиоксиданти е највисоко – флавоноидите, фенолите и стабилните каротеноиди се зголемени.

Нивната мека текстура и лесната сварливост ги прават презреаните банани одлични за колачи, смутија или кога едноставно сакате нешто благо, но тие се најмалку погодни за стабилно ниво на шеќер во крвта.

Како што пишува „Very Well Health“, без оглед на нивото на зрелост, многу од основните хранливи материи во бананата остануваат прилично стабилни.

Една зрела банана со средна големина содржи:

Калории: 113

Јаглехидрати: 24 г

Влакна: 2 г

Шеќер: 18 г

Калиум: 375 мг

Витамин Б6: 0,24 мг

Витамин Ц: 14 мг

Магнезиум: 32 мг.

