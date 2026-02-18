Предлог рецепт на денот: Омлет со спанаќ

Состојки (за 1 лице)

За еден омлет:

2 јајца

Сол и бибер по вкус

1 лажичка путер

1 лажичка маслиново масло

2 раце свеж спанаќ

4-5 шери домати

3 гранчиња магдонос

Начин на подготовка:

Скршете ги јајцата во сад и изматете ги со малку сол и бибер. Измијте го спанаќот (не е потребно дополнително сечкање).

Во тава загрејте малку путер или маслиново масло. Истурете ги изматените јајца во загреаната тава. Оставете да се печат без мешање. Додајте го спанаќот и пржете кратко, додека овене. Потоа додадете ги шери доматите и наросете со магдонос.

извор:курир.мк

фото:Freepik