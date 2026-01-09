Пред многу време – Ова е последната фотографија од Карлеуша што ја објави Душко

Поп дивата Јелена Карлеуша неодамна во исповед проговори за својот брак и однос со својот поранешен сопруг и татко на нејзините деца, Душко Тошиќ.

По разводот, двајцата останаа во не баш добри односи, но долго време не споделија заедничка фотографија на социјалните мрежи, дури ни пред да се распадне бракот.

Повеќето од објавите на Душко го илустрираат животот на фудбалскиот терен, додека оние што го прикажуваат неговиот секојдневен живот се претежно негови сам или со неговите ќерки Атина и Ника.

Душко ја објави својата последна слика, на која е и Јелена, во 2016 година од одмор во Дубаи.

Станува збор за семејна фотографија од сите четворица, како симбол на среќно семејство со разиграни делфини.

Оттогаш поминаа речиси десет години, а немаше нови заеднички фотографии. Сега е јасно дека ова беше потврда дека бракот на Јелена и Душко долго време не беше убав.

Во секој случај, профилот на Јелена Карлеуша не се разликува многу од оној на Душко. Точно, има неспоредливо повеќе објави на него, но сите се понови и посветени на неа и децата.

фото: printscreen/instagram/duskotosic