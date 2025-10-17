Познатиот сосед на Карлеуша разврза јазик: „Од куќата излезе целата…“

Во емисијата „Модна полиција“, „српскиот шеик“ Адам Адактар ​​распали по познати личности.

Тој призна дека некои од нив ги познава лично и дека тоа нема да ги спаси од неговиот остар јазик.

Една од неговите познаници која беше на листата е пејачката Јелена Карлеуша, чиј стил го оцени со десетка, но во таа прилика откри и како ја начекал кога еднаш застанал пред нејзиниот дом на Дедиње, бидејќи се соседи.

– Јелена е најдобро облечената личност овде. Се стои добро на ова тело. Карлеуша знае како да ја постави сцената, знае каде се појавува и се облекува соодветно. Еднаш бев кај неа во дворот, излезе од куќата стилски од глава до петции, целата во бело, шорцеви и маица, и не одеше никаде. Таа не е од оние што носат „апа-драпа“ дома – изјави Адактар ​​за Ало.рс во тоа време.

фото:Instagram printscreen/mega.zvezda.jk