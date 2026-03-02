„Повторно се бори…“ Пејачката скршена поради здравствената состојба на Зорица Брунцлик

Пејачката Бранка Соврлиќ проговори за здравствената состојба на нејзината колешка Зорица Брунцлик, кога со тага се присети како се борела за успех на почетокот на кариерата. Бранка се појави на концертот на нејзината колешка Снежана Ѓуришиќ, а на споменувањето на Зорица Брунцлик и нејзиното здравје, веднаш се растажи.

– За жал, немам никакви информации, знам дека е болна и многу ми е тешко. Ѝ посакувам брзо закрепнување, ужасно е – почна таа.

Потоа се присети како Зорица навистина се борела да го изгради своето име и кариера.

– Знам дека кога била млада била многу сиромашна, дури и многу пати гладна. Се трудела многу, успеала и ги добила сите награди, а сега кога треба да ужива со внуците, мора повторно да се бори… Тоа ме погодува ужасно, затоа живејте го животот како во мојата песна, за да не чекаме старост, сите чекаме нешто – заклучи Бранка.

