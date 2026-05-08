Повеќе месо – помал ризик од деменција за одредена група луѓе?

Шведските научници неодамна презентираа изненадувачки резултати од нова опсервациска студија која откри рамковна врска меѓу консумирањето повеќе месо од каков и да е вид и помалиот ризик од развој на деменција, а резултатите од наодите беа објавени во стручното списание JAMA Network Open.

Ваквите резултати се изненадувачки бидејќи повеќето препораки за зачувување на здравјето на мозокот се базираат на исхрана богата со храна од растителна основа, пишува Science Alert.

Затоа, многу е важно да се истакне дека таков резултат е забележан само кај одредена група луѓе – оние кои имаат специфична варијанта на генот APOE4, која е силно поврзана со ризикот од развој на Алцхајмеровата болест.

Генот APOE е вклучен во регулирањето на мастите во телото и постојат неколку негови варијанти. Онаа со најголем ризик за развој на Алцхајмерова болест е APOE4. Луѓето наследуваат две копии од генот – по една од секој родител, што значи дека постојат различни комбинации, а некои од нив носат поголем ризик од развој на болеста.

Следејќи 2.157 лица над 60-годишна возраст во текот на 15 години, истражувачите од шведскиот институт Каролинска и Универзитетот во Стокхолм ги споредија податоците за исхраната на учесниците со резултатите од когнитивните тестови и дијагнозите на деменција.

Бројни претходни студии предупредија за негативното влијание на преработената храна врз здравјето, а во овој случај, има и докази за тоа.

„Помал дел од преработеното месо во вкупната потрошувачка на месо беше поврзан со помал ризик од развој на деменција без оглед на генотипот APOE“, вели за списанието неврологот од Институтот Каролинска, Сара Гарсија-Птачек.

Истражувачите го опишуваат APOE4 како „древна човечка форма“ на генот APOE, што доведе до хипотезата дека мозоците на луѓето кои носат една или две копии од варијантата може да реагираат различно на исхрана богата со месо.

Но важно е да се напомене дека самата идеја дека нашите предци јаделе повеќе месо неодамна беше доведена во прашање, пишува натаму Science Alert.

Уште повеќе, децениите истражувања, особено за преработеното црвено месо, го поврзаа поголемиот внес на месо со зголемен ризик од деменција, па затоа постои причина да се биде скептичен додека не се направат повеќе студии, се додава.

Оваа нова студија додава одредена нијанса на претходните истражувања и е потсетник дека сите сме создадени на различни начини и изложени на различни средини. Затоа, резултатите можат да бидат под влијание на други фактори, како што се социоекономскиот статус или начинот на живот.

Четвртина од светската популација ја носи варијантата на генот APOE4

„Со новата студија, ја тестиравме хипотезата дека луѓето со варијантата на генот APOE4 имаат помал ризик од когнитивен пад и развој на деменција ако консумираат поголеми количества месо“, вели геронтологот Јакоб Норгрен од Институтот Каролинска. Заедно со своите колеги, тој ја поткрепи хипотезата со податоци добиени преку набљудување.

Овие податоци покажаа дека меѓу учесниците во студијата со варијантата на генот APOE4, кои јаделе најмногу месо, е забележана значително помала веројатност за развој на деменција, а нивниот когнитивен пад бил побавен.

Околу една четвртина од светската популација ја носи варијантата на генот APOE4.

Преработеното месо во оваа група сочинуваше околу една третина од вкупниот внес на месо во исхраната. Резултатите сугерираат дека во некои случаи, јадењето месо, дури и црвено месо, може да биде корисно за мозокот.

И иако сè уште не е јасно зошто постои новонабљудуваната поврзаност, таа сигурно укажува дека врската меѓу исхраната и ризикот од деменција можеби не е иста за сите, бидејќи сите сме различни.

Истражувачите веруваат дека луѓето со варијантата на генот APOE4 апсорбираат одредени хранливи материи од месото на различен начин.

Сепак, треба да се истакне дека и видот на консумирано месо прави разлика. Поголем дел од непреработеното месо во вкупниот внес, како што е јадењето повеќе црвено месо или живина, беше поврзан со помал ризик од деменција без оглед на статусот на APOE, во споредба со поголемата потрошувачка на преработено месо.

Генот APOE кодира аполипопротеин Е, протеин кој помага во транспортот на холестерол и масти низ целото тело, вклучително и мозокот, што помага да се објасни врската меѓу APOE4 и Алцхајмеровата болест. Ова е уште една врска што бара повеќе истражувања за целосно да се разбере.

Шведските истражувачи забележуваат дека ова е опсервациска студија, што значи дека тие следеле што луѓето јаделе и како нивните когнитивни способности се менувале со текот на времето, но лекарите не им препишале експлицитно специфична диета.

Резултатите од студијата пронајдоа врска меѓу консумирањето месо и ризикот од деменција, но тие не значат дека се цврст доказ дека јадењето повеќе месо, исто така, спречува деменција.

