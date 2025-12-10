Посни палачинки со две состојки: Еве го трикот што ги прави секогаш тенки и меки!

Палачинките се омилен десерт за многумина, без разлика дали ги сакате со крем, џем, јаткасти плодови или шеќер. Добрата вест е дека не мора да се откажувате од нив дури ни за време на пост.

За меки палачинки, важно е смесата да не содржи грутки и тавата да биде многу жешка. Палачинките се печат со минимална количина масло.

Состојки:

2 чаши брашно

2 чаши газирана вода

Подготовка:

-Истурете газирана вода во сад.

-Постепено додадете го просеаното брашно, мешајќи со шпатула.

-Кога смесата ќе стане погуста, матете со миксер за да ги разбиете грутките.

-Кога смесата ќе стане мазна, оставете ја во фрижидер 30 минути.

-Загрејте ја тавата, подмачкајте ја со хартиена крпа натопена во масло и печете ги палачинките од двете страни додека не добијат златно-кафеава боја.

-Повремено подмачкајте ја тавата повторно со масло.

-Наполнете ги готовите палачинки по желба.

Извор: Kurir

Foto: Freepik