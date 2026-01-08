Поради потегот на Јована Јеремиќ, пејачката стана и си замина од пред камерите на утринската програма

Пејачката Нела Видаковиќ беше гостинка во утринската програма со водителката Јована Јеремиќ кога гледачите беа сведоци на прилично непријатна ситуација.
– Вака стојат работите, драги мои луѓе. Почнав од телевизијата „Пинк“. Веројатно сте го виделе тоа. Неколку пати споменав дека ја пуштаат мојата песна „Орас“. Не ја пуштаат „Орас“, Јована вика „Луне, Луне“. Јас реков што „Луне“, дај „Орас“, човече, Божиќ е. Не, таа сака свое. Добро, нејзината емисија има поента. Јас не пеам ништо, видовте. Се пакувам и полека си одам дома. Значи, отсега, кој и да ме вика на некоја телевизија, не ме интересира гледаноста, затоа бирам каде сум гостин. Додека ме почитувате, ќе ве почитувам и јас, кога нема такво нешто, тоа е тоа – рече Нела во обраќање на нејзиниот профил на Тик Ток, во врска со горенаведената ситуација.
@nelavidakovic Poštovanje nije opcija. Muzika to ne trpi‼️#PoštovanjeNijeOpcija #MuzikaNeTrpi #Stav #Pevačica #Umetnik ♬ original sound – Nela Vidakovic
Да ве потсетиме, Јована Јеремиќ подготви вистински спектакл за божиќното утро, а ја угости и поп-дивата Јелена Карлеуша, која зборуваше за својот приватен живот, но и за својата музичка кариера што трае три децении.
За празничното издание на емисијата, Јована Јеремиќ беше многу елегантна и носеше црвен фустан со длабоко деколте и шлиц.
фото:instagram printscreen/jeremicjovana/nelavidakovic