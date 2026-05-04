Поради една фотографија многумина мислат дека Богдана Ражнатовиќ е бремена по четврти пат

Вељко Ражнатовиќ еднаш во искрена исповед откри дека лекарите ја советувале неговата сопруга Богдана дека може уште еднаш да забремени, бидејќи веќе трипати се породила со царски рез кога го родила прво синот Жељко, потоа Крстан, а потоа и преслаткиот Исаија како најмлад член на семејството.

– Сето ова е од Бога, сите три сина. Ние не сме ништо вештачко, дури ни ова… Не знаевме што е, како што рече Бог, така беше. Се надевам дека четвртото… Мислам, сега ќе направиме пауза бидејќи сме во тотално лудило… (се смее) Но, навистина се надевам дека четвртото дете ќе биде девојче и дека ќе биде најмладата принцеза на таткото. Ќе има некаква разлика меѓу сите нив и така натаму – призна Ражнатовиќ во подкаст емитуван од порталот „Србија тудеј“, пред некое време, а неодамна објави видео од својата сопруга Богдана на социјалната мрежа Инстаграм, а многумина мислеа дека е во поинаква состојба само поради нејзиниот изглед.

Имено, таа седеше до својот сопруг со насмевка и без шминка на лицето, а лицето ѝ беше слично на она кога го носеше малиот Жељко во стомакот.

За потсетување, Вељко неодамна го спомена зетот Немања Гудељ, и во таа прилика откри дали му недостига Анастасија.

-Не! Не во таа смисла, се слушам со неа секој ден. Живеј го својот живот, многу сум задоволна од нејзиниот избор. Нејзиниот сопруг е легенда, ја гледа како капка вода во дланката и таа е многу подобро таму отколку што би била со нас, реално – додаде Вељко.

Вељко зборуваше и за најтешкиот период во својот живот.

– Да, еднаш во животот го допрев дното, а потоа се рестартирав. Според мене, тоа е дното. Само сакам да кажам дека сум бил таму и ако некој е во таа ситуација сега, она што го кажувам е единствениот начин. Верата и само верата ми помогна – синот на Цеца беше јасен.

