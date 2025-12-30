Пократок фустан не сте виделе – Јована Јеремиќ се надмина себеси

Водителката Јована Јеремиќ повторно успеа да ги запали социјалните мрежи со фотографија во ултра краток фустан.

Јована, која пред неколку дена во утринската програма зборуваше за победата на нејзиниот партнер, боксерот Милош Стојановиќ Тигра, се сликаше во исклучително провокативен фустан.

Водителката позираше пред да излезе во градот во ултра краток црн фустан и веднаш го привлече вниманието на јавноста.

Минималистичкиот крој и смелата должина на фустанот го истакнуваа нејзиниот препознатлив стил, додека целиот изглед го надополни со шминка. Јована самоуверено позираше пред камерата, јасно ставајќи до знаење дека знае како да биде во центарот на вниманието.

Фотографијата брзо се прошири на интернет, а коментарите се насобраа. Додека некои ја пофалија за нејзината храброст и самодоверба, други дискутираа за нејзиниот моден избор.

Foto: Instagram/printscreen/jeremicjovana