Погледнете ги неверојатните фотографии од Земјата направени од „Артемис 2“ (ВИДЕО)

Четирите астронаути на мисијата „Артемис 2“ на Месечината ги испратија првите слики од Земјата, а астронаутот на НАСА, Виктор Гловер, од капсулата Орион рече: „Изгледа неверојатно. Изгледа прекрасно“.

Гловер, неговите американски колеги Кристина Кох и Рид Вајзман и канадскиот астронаут Џереми Хансен се првите луѓе што патуваат на Месечината по повеќе од 50 години.

Тие полетаа во средата на капсулата Орион користејќи ја ракетата „Space Launch System“ од космодромот Кејп Канаверал во американската држава Флорида.

Околу 24 часа подоцна, тие ја напуштија Земјината орбита користејќи специјален маневар. Уште околу 24 часа подоцна, тие сега завршија околу половина од патувањето до Месечината. Во овој период, астронаутите извршија бројни научни тестови и задачи за обука.

„Артемис 2“ се темели на искуството стекнато од мисијата „Артемис 1“ без екипаж во 2022 година. Се очекува екипажот да помине околу 10 дена во вселената на капсулата „Орион“ и да лета околу Месечината пред капсулата да се спушти во морето назад на Земјата.

За Гловер, Кох и Вајзман, ова е нивниот втор лет во вселената, додека за Хансен е прв.

